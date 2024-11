Ni Lojzka, Tatjana ali Karolina, ampak Anita

"Po naši častni meščanki, največji humanitarki, ki si to zasluži," je ljubljanski župan Zoran Janković v objavi na Instagramu razkril, da bo smreka na Prešernovem trgu nosila ime po pokojni Aniti Ogulin . Dodal je, da se je v ožji izbor uvrstilo tudi ime Karolina, ki ga ima tudi njegova vnukinja, vendar je nazadnje postala Anita. " Ljudje so sami klicali, pisali," je zatrdil.

Smreko so na Prešernov trg postavili sredi novembra, posekali in pripeljali pa so jo z jeseniške Podmežakle. Kot je poročal lokalni časnik Gorenjski glas , je družina Hlade po naključju izvedela, da obstaja možnost, da bi smreko, ki so jo že dalj časa nameravali posekati, podarili za novoletno okrasitev.

Lastnik jim je pojasnil, da so se za posek odločili zaradi varnosti in vse bolj nepredvidljivega vremena ter pogostega močnega vetra. Rasla je namreč v bližini hiš, po ocenah pa je bila stara že približno 45 let. Požagali so jo delavci Javne razsvetljave Ljubljana in jo nato s posebnim prevozom po gorenjski avtocesti odpeljali v Ljubljano. Prižig prazničnih lučk bo v petek, 29. novembra.