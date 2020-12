Odziv informacijske pooblaščenke glede uporabe aplikacije

Na včerajšnjo odločitev glede obvezne uporabe aplikacije #OstaniZdrav za prečkanje občinskih meja se je odzvala tudi informacijska pooblaščenka. Ta je na kratko predstavila, da ni možno oceniti posledic na vse pravice, saj večina stvari glede izvajanja tega sploh ni jasna.

Kot so predstavili v sporočilu za javnost, se je danes na informacijskega pooblaščenca glede obvezne uporabe aplikacije obrnilo večje število posameznikov in novinarjev. Vprašanja so bila splošna, posledice te odločitve pa velike, zato so na IP določene zahteve odstopili v reševanje zagovorniku načela enakosti, glede posledic odloka na posameznike pa seznanili varuha človekovih pravic. "Vprašanje zakonitosti obdelav osebnih podatkov pri tem bo IP preveril v inšpekcijskem postopku", so sporočili.

Kot še dodajajo na IP, naj bi bila namestitev same aplikacije #OstaniZdrav glede na zakonske določbe prostovoljna. "IP je v preteklosti že večkrat opozoril, da prostovoljnost uporabe tovrstnih aplikacij zahtevajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji in EU. Tako je tudi mnenje Evropske komisije, Sveta Evrope, WHO, Evropskega parlamenta, ob sprejemanju zakonodaje pa je to v svojem mnenju poudarila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora RS,"so dodali in opozorili na prostovoljnost kot pogoj, ki ga zahtevata tudi Apple in Google.

"V tem trenutku ni mogoče v celoti oceniti, kako obsežne bodo posledice odloka na temeljne in ustavne pravice posameznikov, niti ni jasno, kaj odlok pomeni za varstvo osebnih podatkov, saj iz njega ne izhaja:

- kako naj bi se nova ureditev sploh izvajala,

- kako naj bi posamezniki izkazovali namestitev aplikacije,

- kako dolgo mora biti aplikacija nameščena za izpolnjevanje pogojev iz odloka,

- kako naj bi se zakonito in ustavno skladno izvajal nadzor nad izvajanjem te določbe odloka." Mojca Prelesnik Informacijska pooblaščenka

"Za vpogled v mobilni telefon in preverjanje namestitve aplikacije je namreč potreben sodni nalog. Vprašanja varstva osebnih podatkov, za katera je pristojen IP, so torej le en segment sicer bistveno širše problematike posega v različne temeljne pravice," so bili jasni na IP. Kot so še sporočili, je, ko pride do posega v te pravice, v demokratični družbi vedno v uporabi najmilejša oblika posega, s katero se še da doseči zakonite učinke.