Ni neugodnih mansardnih prostorov, so le dobre ali slabe rešitve

Z odlično zamišljeno zasnovo, ki v sredini prostora v kubusu združuje osrednje funkcijske enote, so preostali prostor manjše mansarde v več pogledih razbremenili. Najpomembnejšo vlogo glede zagotavljanja funkcionalnosti opravlja naravna dnevna svetloba. Skozi strešna okna prihaja v prostor iz najbolj naravne smeri – od zgoraj. To omogoča, da lahko karkoli v tem prostoru prestavimo kamorkoli, ne da bi zastrli osrednji vir svetlobe. Svoboda bivanja je tako največja, osvetlitev in funkcionalnost posameznih prostorov, ki tukaj niso strogo ločeni in omejeni, pa najbolj naravni. Da lahko manjši prostor ponudi vse, kar bi zagotovil veliki, je to odločilnega pomena.

Okna v tej jedilnici so vpeta zgoraj in sredinsko in so najbolj primerna ravno za prostore, kjer je dostop do njih neoviran. Njihov spodnji rob je vgrajen na višini od 110 do 150 cm. Premišljeno pa niso izbrali le oken. Kot lahko opazite, so pri načrtovanju notranje opreme upoštevali dejstvo, da temni objekti bolj absorbirajo svetlobo in naredijo prostor temačnejši. Zato so raje izbrali svetla tla, svetle stene in svetlo pohištvo. Tu in tam puščeni izrazitejši barvni odtenki s tem le še bolje pridejo do izraza.

UNIKATNE REŠITVE ZA UNIKATNE PROSTORE

Nove prostorske dimenzije so z inovativno zasnovo mansarde prinesli odprti podesti. Po eni strani so prispevali k zračnosti prostora, po drugi pa ponudili dodatne oblikovalske možnosti in celo skladišče zmogljivosti. To velja tudi za podest nad kubusom, v katerem se nahaja kopalnica. Dejstvo je, da lahko takšno inovativno in zelo všečno zasnovo bivalnega prostora običajno ponudi le mansarda.