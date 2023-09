Ministrica uživa podporo Svobode: 'Najbolj varčna in delovna ministrica'

"Strinjamo se, da je treba biti pri službenih poteh skrben, previden, načrten, iskati dodano vrednost," je uvodoma povedal poslanec Svobode Borut Sajovic . Kot je opozoril Sajovic, ko kdo leti z vladnim letalom, stroškov ni, zdaj, ko pa je vladno letalo v okvari že sedem mesecev, pa je treba iskati ponudnike in cena se oblikuje na trgu. Po njegovi oceni 'afera New York' ni slučajna, saj je ministrica v zadnji fazi pogajanj s sindikati javnega sektorja, je namignil. Na komentar voditeljice Petre Kerčmar, da pot ni naključje in da imajo mediji vse račune, je vztrajal, da ni " naključje, da se s temi stroški zdaj ukvarjamo pred podpisom sporazuma o plačah v javnem sektorju." "Ne bežimo pa od odgovornosti," je pristavil.

Najbrž imajo o tem kaj za povedati sindikati javnega sektorja, glede na to, da je vlada reformo prestavila za leto dni, je dejal Hoivik. Pri tem je spomnil, da je, ko je bil sam zaposlen v kabinetu predsednika vlade v času Janševe vlade, bilo vedno pravilo, da potujeta minister in sodelavec, največkrat vodja kabineta, v primeru ministrice, pa so bile to uradnice, je spomnil.

Sajovic vztraja, da je ministrica za javno upravo ena izmed 'najbolj delavnih in varčnih'. Kot pravi, je pot ministrice stala 6.000 evrov, poslanec stranke SDS Žan Mahnič je denimo potoval dvakrat na sedež Nato, računa pa 4.800 evrov in 5.067 evrov. Slovenija je del skoraj 40 nevladnih organizacij, s katerimi moramo biti v stiku, je poudaril. Dodal je še, "da se je ministrica trudila in ravnala odgovorno, bilo pa je tudi nekaj spleta nesrečnih okoliščin, službe, ki so rezervirale te karte, so naredile napako in niso bile najbolj skrbne".