'Ni problem, če beremo digitalno, težavno postane, ko več ne beremo dolgih besedil'

Že nekaj let je znano, da ljudje s knjižnih polic vse manjkrat posežemo po daljših besedilih, med drugim romanih, je pojasnil naš sogovornik Igor Žunkovič iz Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti, ki se med drugim znanstveno ukvarja z branjem fikcije in nevro-kognitivnimi odzivi na prebrano. A bolj kot ugotavljanje, ali je raba digitalnih pripomočkov za branje vse pogostejša, je zanimiv vpogled v premike na tem področju in vprašanja, katere digitalne naprave se uporabljajo za kakšna branja? "Digitalno branje – to je branje z zaslonov digitalnih naprav – je lahko namreč dvorezen meč: Po eni strani je privlačnost in priročnost telefonov, tablic in računalnikov precejšnja nadloga za vse, ki želimo prebrati daljše besedilo, saj z izjemo elektronskih bralnikov te naprave niso prilagojene za branje daljših žanrov. Po drugi strani velja, da je vsako branje literature boljše kot nobeno branje, zato je priročnost telefona, na katerem med vožnjo z avtobusom zlahka preberemo ali celo poslušamo kratko lirsko pesem, tudi dobrodošla," je utemeljil Žunkovič.

Vsi, ki so jim knjige in pisane besede ljube, bodo lahko prišli na svoj račun. Od torka, 22. novembra, do nedelje, 27. novembra 2022, bo na gospodarskem razstavišču potekal 38. knjižni sejem, ki se bo po dveh letih spletne izvedbe ponovno odvil v živo (e-knjižni sejem pa bo trajal od torka, 22. novembra, do nedelje, 4. decembra 2022).

Čeprav digitalno branje postaja nekaj običajnega, pri mladih, ki berejo, še zmeraj prednjači prebiranje zgodb in romanov v tiskani obliki, saj ima specifične prednosti pred branjem z zaslonov, je razložil Žunkovič. A kar je opazil v zadnjih treh letih, v resnici ni porast digitalnega branja, ampak digitalizacije pisanja: "Ne gre le za to, da imajo tako rekoč vsi študirajoči pri sebi namesto zvezkov računalnike, ampak da računalnike počasi že izpodrivajo zmogljive tablice s pisali, na katere je mogoče ne le ročno pisati, ampak tudi risati miselne vzorce, skice, tabele itn., obenem pa programi prepoznavajo rokopis posameznika in ga zmorejo zelo zanesljivo pretvoriti v tipkano obliko. Tudi digitalni svet torej stremi k ergonomiji in učinkovitosti analognega v primerih in v zvezi z načini rabe, kjer je to mogoče."

Kot je pojasnil, smo ljudje sposobni biti precej enakovredno pozorni na brano besedilo, neodvisno od kod ga črpamo. Vendar to velja za krajša besedila, šolske naloge, vprašalnike, teste in ne za vsakodnevno rabo elektronskih naprav in obdelavo daljših besedil. Realno življenje namreč običajno ni enako pogojem pisanja šolskih nalog in spisov. Rabo računalnikov, telefonov in tablic za branje spremlja kopica motilcev: od oglasov, sporočil in opomnikov do alarmov, ki motijo branje. Naše navade, da z računalnikom in telefonom počnemo še kaj drugega – brskamo po spletu, družbenih omrežjih in podobnih digitalnih vsebinah – potencialno spreminjajo vzorec normalnega gibanja pozornosti med branjem, zaradi česar je razumevanje prebranega bistveno slabše. "Branje torej samodejno in nezavedno uide v pregledovanje elektronske pošte, pregledovanje novic in podobno. Pojavi se tako imenovani vzorec F. Toda to ni nujno posledica same digitalnosti naprav, temveč narave običajnega načina spletnega brskanja, odkar je ta pojav znan – torej je že zelo dolgo – pa tudi načinov postavljanja spletnih strani in strukturiranja tamkaj sporočanih informacij," je argumentiral Žunkovič.

Branje je označil kot zelo raznoliko reč, ki se je moramo predvsem naučiti, in kot tehnologijo, ki jo uporabljamo. Obenem pa naša raba določa temeljne značilnosti in potek branja. "Skratka, obstaja razlika med osredotočenostjo med branjem na papirju in na zaslonu, toda tudi med različnimi vrstami besedil, žanri, različnimi vrstami zaslonov itn. Mislim, da ni problem, če beremo na različnih napravah, težavno postane, ko več ne beremo dolgih besedil, ko se takšnega branja odvadimo. S tem nekaj bistvenega izgubimo – a brez obupa, če se nam to zgodi, je pot nazaj zmeraj mogoča, le svoje telefone moramo za kakšen teden ali dva odložiti daleč proč in se potruditi z branjem romanov," je namignil.