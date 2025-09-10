Svetli način
Slovenija

Stiske mladih kmetov: birokracija, negotovost na trgu, predsodki družbe

Ljubljana, 10. 09. 2025 18.24 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Nuša Dekleva
Slovensko podeželje povezujemo z naravo, tradicijo in dediščino, ki je del naše skupne identitete. A za idilično podobo mirnega življenja se pogosto skrivajo manj vidne plati vsakdana. Kmetje se soočajo z negotovimi prihodki, močnimi družbenimi pričakovanji in pritiski okolja, ki lahko močno vplivajo na njihovo duševno stanje. Stiske so včasih tako hude, da kot edini izhod vidijo končanje svojega življenja. Ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora smo se pogovarjali s člani Zveze podeželske mladine Slovenije, kjer pravijo, da ni slabo, da kdaj pojamraš, da ti je težko. Marsikaj lahko reši že odprt in iskren pogovor.

svetovni dan preprečevanja samomora zveza podeželske mladine slovenije kmetijstvo stiske mladi
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
11. 09. 2025 19.06
+3
Brez levaštva ni uničevanja kmetov. Kmet je za levaštvo sovražnik številka 1. Zato se ga na vsakem koraku uničuje. Mladi se tega zavedajo in bežijo v druge poklice. Lačni bomo itak vsi tudi levaštvo. Tega se pa žal danes še ne zavedajo. To bodo dojeli ko bodo ogledovali prazne police. Šele prazne police jih bodo streznile in prazen želodec
ODGOVORI
3 0
periot22
10. 09. 2025 19.08
+6
Brez kmeta ni hrane!
ODGOVORI
6 0
