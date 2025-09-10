Stiske mladih kmetov: birokracija, negotovost na trgu, predsodki družbe

Slovensko podeželje povezujemo z naravo, tradicijo in dediščino, ki je del naše skupne identitete. A za idilično podobo mirnega življenja se pogosto skrivajo manj vidne plati vsakdana. Kmetje se soočajo z negotovimi prihodki, močnimi družbenimi pričakovanji in pritiski okolja, ki lahko močno vplivajo na njihovo duševno stanje. Stiske so včasih tako hude, da kot edini izhod vidijo končanje svojega življenja. Ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora smo se pogovarjali s člani Zveze podeželske mladine Slovenije, kjer pravijo, da ni slabo, da kdaj pojamraš, da ti je težko. Marsikaj lahko reši že odprt in iskren pogovor.