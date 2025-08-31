Svetli način
Slovenija

'Ni šlo za privilegij, stati v kolonah je za predsednika varnostno nesprejemljivo'

Ljubljana, 31. 08. 2025 20.57 | Posodobljeno pred 56 minutami

Žana Vertačnik
102

Dva tedna po odmevnem helikopterskem poletu v Beltince se je predsednica države Nataša Pirc Musar vendarle oglasila. "Razumem, da se komu zdi pretirano, a odločitev je temeljila na varnosti," je zapisala na Facebooku. Poudarja, da ni šlo za privilegij, pač pa da je stati v kolonah za predsednika varnostno nesprejemljivo. Kam vse pa se je v predsedniškem mandatu še odpravila po zraku in zakaj zanika, da je njen let v Prekmurje davkoplačevalce stal 10 tisoč evrov?

Bila je prva julijska sobota leta 2022 in tradicionalno srečanje pod Najevsko lipo, slavnostna govornica predsednica republike pa je tja kar priletela, neuradno s portoroškega letališča. "Županji Črne na Koroškem sem že kar nekaj časa obljubljala. Moram pa reči, da sem danes prekinila dopust, ker sem rekla, zdaj pa ne morem več, nisem se izogibala, vedno je res nekaj bilo, in z največjim veseljem sem danes tukaj."

Leta 2023 si je z vojaškim helikopterjem ogledala poplave, tretjič v tem mandatu in drugič s policijskim helikopterjem pa je letela torej letos avgusta, z Obale na državno proslavo v Beltince.

"Imela sem samo dve možnosti, da na pot ne grem, ali pa da zaprosimo za helikopter in se prireditve udeželim." Tako piše dva tedna po poletu, k čemur jo je - dodaja - spodbudil državni svetnik in župan iz vrst krščanskih demokratov David Klobasa, ki jo je vzel v bran, češ da je v resnih državah uporaba vladnih letal in helikopterjev nekaj samoumevnega. Ker predsednik ni zasebna oseba, temveč institucija.

"Ni epidemije covida, pa vendarle težko pridete iz nekaterih občin v druge. Razen po zraku," pa se je s ključnikom Svoboda ob razmere na cestah obregnil Janez Janša. In tudi ob dejstvo, da je Pirc Musar prejšnji teden odpovedala obisk sejma Agra, kamor naj bi prav tako šla po zraku. "Eno od teh pravil, kot so mi pojasnili, je tudi to, da moje vozilo ne sme obstati v koloni. Pot iz Umaga do Beltincev je bila v času viška poletne sezone tako zelo obremenjena, da bi bilo zelo težko in časovno potratno pot po cesti organizirati v skladu s standardi, predvsem pa je bilo nemogoče izračunati potovalni čas."

Ni prvič, da državniške poti dvigujejo prah, pot z vladnim falkonom na slabih 400 kilometrov oddaljen Dunaj je v tem mandatu že pojasnjevala prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič. "Če bi se odločila za potovanje z avtomobilom, bi bilo potrebnih več avtomobilov, večje spremstvo, predvsem iz varstvenega vidika in tudi protokolarno spremstvo. Danes pa ne vi, ne jaz ne kdorkoli, ne more več potovati brez ogljičnega odtisa, razen če se bomo odločili, da bomo vsi potovali s kočijami."

Pirc Musar je komentirala še informacijo, da je njen polet davkoplačevalce stal 10 tisočakov, kar smo izračunali na podlagi uradnega odgovora policije, da ura letenja znaša 2700 evrov. "Moj prevoz davkoplačevalce enostavno ni toliko stal, ker so nekateri stroški fiksni. Za moj konkreten let v Beltince je bilo porabljenih približno 1280 kilogramov kerozina, kar znese 1024 EUR in pristajalne takse."

Kar naj bi po njenih navedbah znašalo še dodatnih približno 200 evrov za portoroško letališče, za Rakičan, kjer je pristala, pa nekoliko manj. Za potrditev predsedničinih navedb smo se obrnili na policijo. Odgovor še čakamo. 

helikopter nataša pirc musar prevoz
KOMENTARJI (102)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZIPPO
31. 08. 2025 21.59
Seveda ja. Vsi mi, ki smo pošteno plačali venjete pa lahko stojimo. A to je sprejemljivo??
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
31. 08. 2025 21.59
Primerjajte: vinjeta v Svici ca 45€, za 14 mesecev. Plesite
ODGOVORI
0 0
Vrhovni poveljnik
31. 08. 2025 21.59
+1
Runkeljni bodo vedno negativno komentirali NPM, ko pa Vrhovni runkelj JJ leti na Triglav, je pa to božje dejanje.
ODGOVORI
1 0
proofreader
31. 08. 2025 21.59
+1
Nesprejemljivo je, da davkoplačevalci stojimo v kolonah, gradbišča pa prazna.
ODGOVORI
1 0
Perivnik
31. 08. 2025 21.59
+4
A zdej se je po zmislila? Varnost??? Ha, ha, ?
ODGOVORI
4 0
Rafael Kramar
31. 08. 2025 21.58
+3
Jaz ne vem, kako se je lahko Janša povsod po Sloveniji in sosednjih državah pripeljal z avtom, te levaki pa za vse rabijo Falcona in Helikopter?!
ODGOVORI
3 0
Perivnik
31. 08. 2025 21.58
+5
Prav porajta jo kdo? Mar nam je.
ODGOVORI
5 0
proofreader
31. 08. 2025 21.57
+4
Mene pa zanima, kako bo Zoki v soboto uspel opraviti tri poroke v Ljubljani, eno v Strunjanu in eno v Brdih.
ODGOVORI
4 0
Boti
31. 08. 2025 21.57
+1
uredniki imate svoja pravila a predsednica jih ima lahko
ODGOVORI
3 2
Artechh
31. 08. 2025 21.57
+6
Dober izgovor. Ne da se je po domače. In trosi denar. Iztocasno pa dvigujejo davke in pametujejo o solidarnosti
ODGOVORI
6 0
proofreader
31. 08. 2025 21.56
+10
Tehnika je napredovala, lahko bi se javila preko Zooma.
ODGOVORI
10 0
Gagg
31. 08. 2025 21.56
+6
Varnostno....wdf. Sam naredim ca do 70.000 letno na nasih cestah. Iz prve roke izgubim ca 30% + casa za moje delo samo zaradi zastojev, kolon, dane omenjam prva druga, cakanja na mestu, skratka, katastrofa. In delam in placujem davke...da se nasa Gospoda peljejo nad nami v kolonah...bruh od bruha.Sam sem delodajalec drzavni upravi. Jest in vsi mi smo delodajalci predsednici in vsem aparatom. Koji k so oni vredni vec kot mi?
ODGOVORI
6 0
Samo navijač
31. 08. 2025 21.55
+7
Pelje se lahko vsak,ampak placaj iz svojega žepa.
ODGOVORI
7 0
Sushilover
31. 08. 2025 21.55
+5
...Iz zraka se dobro vidi, da ni še tistih 100 nadomnestnih hiš po poplavah postavljenih - upajmo, da je videla.
ODGOVORI
5 0
Bolfenk2
31. 08. 2025 21.55
+8
Če mora podjetnik stati v koloni na avtocesti, ki nekaj ustvarja v tej državi, potem lahko tudi nekoristna predsednica.
ODGOVORI
9 1
SAMO JEZNI
31. 08. 2025 21.54
-6
ha ha ha ha SDS penzionisti pa danes dobijo Poli z zelenjavo plus 2x Pingo, pa še Mocca napolitanke zraven, neprecenljivo. Ja seveda, pa še pol kile enotnega.
ODGOVORI
2 8
proofreader
31. 08. 2025 21.53
+5
Pahor je imel pogosto dneve odprtih vrat. Musar jih ima redko, ponavadi stoji ob oknu in gleda na Kidričev spomenik.
ODGOVORI
6 1
Bolfenk2
31. 08. 2025 21.53
+4
Musarca si domišlja da je predsednica ZDA ali Rusije. V resnici pa je na nivoju župana srednje velikega evropskega mesta. Res ne potrebuje helikoptrskega ali letalskega prevoza.
ODGOVORI
6 2
proofreader
31. 08. 2025 21.52
+3
Na sejmu Agra je nihče ni pogrešal.
ODGOVORI
4 1
Ki zombi
31. 08. 2025 21.52
Sprejemljivo pa za vse ostale 🫢
ODGOVORI
0 0
