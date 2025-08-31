'Ni šlo za privilegij, stati v kolonah je za predsednika varnostno nesprejemljivo'

Bila je prva julijska sobota leta 2022 in tradicionalno srečanje pod Najevsko lipo, slavnostna govornica predsednica republike pa je tja kar priletela, neuradno s portoroškega letališča. "Županji Črne na Koroškem sem že kar nekaj časa obljubljala. Moram pa reči, da sem danes prekinila dopust, ker sem rekla, zdaj pa ne morem več, nisem se izogibala, vedno je res nekaj bilo, in z največjim veseljem sem danes tukaj."

Leta 2023 si je z vojaškim helikopterjem ogledala poplave, tretjič v tem mandatu in drugič s policijskim helikopterjem pa je letela torej letos avgusta, z Obale na državno proslavo v Beltince.

"Imela sem samo dve možnosti, da na pot ne grem, ali pa da zaprosimo za helikopter in se prireditve udeželim." Tako piše dva tedna po poletu, k čemur jo je - dodaja - spodbudil državni svetnik in župan iz vrst krščanskih demokratov David Klobasa, ki jo je vzel v bran, češ da je v resnih državah uporaba vladnih letal in helikopterjev nekaj samoumevnega. Ker predsednik ni zasebna oseba, temveč institucija.

"Ni epidemije covida, pa vendarle težko pridete iz nekaterih občin v druge. Razen po zraku," pa se je s ključnikom Svoboda ob razmere na cestah obregnil Janez Janša. In tudi ob dejstvo, da je Pirc Musar prejšnji teden odpovedala obisk sejma Agra, kamor naj bi prav tako šla po zraku. "Eno od teh pravil, kot so mi pojasnili, je tudi to, da moje vozilo ne sme obstati v koloni. Pot iz Umaga do Beltincev je bila v času viška poletne sezone tako zelo obremenjena, da bi bilo zelo težko in časovno potratno pot po cesti organizirati v skladu s standardi, predvsem pa je bilo nemogoče izračunati potovalni čas."

Ni prvič, da državniške poti dvigujejo prah, pot z vladnim falkonom na slabih 400 kilometrov oddaljen Dunaj je v tem mandatu že pojasnjevala prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič. "Če bi se odločila za potovanje z avtomobilom, bi bilo potrebnih več avtomobilov, večje spremstvo, predvsem iz varstvenega vidika in tudi protokolarno spremstvo. Danes pa ne vi, ne jaz ne kdorkoli, ne more več potovati brez ogljičnega odtisa, razen če se bomo odločili, da bomo vsi potovali s kočijami."

Pirc Musar je komentirala še informacijo, da je njen polet davkoplačevalce stal 10 tisočakov, kar smo izračunali na podlagi uradnega odgovora policije, da ura letenja znaša 2700 evrov. "Moj prevoz davkoplačevalce enostavno ni toliko stal, ker so nekateri stroški fiksni. Za moj konkreten let v Beltince je bilo porabljenih približno 1280 kilogramov kerozina, kar znese 1024 EUR in pristajalne takse."

Kar naj bi po njenih navedbah znašalo še dodatnih približno 200 evrov za portoroško letališče, za Rakičan, kjer je pristala, pa nekoliko manj. Za potrditev predsedničinih navedb smo se obrnili na policijo. Odgovor še čakamo.