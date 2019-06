'Ni težko, če si iznajdljiv, vztrajen in veš, da ti bo uspelo'

32-letna Anja Kovačič sebe opisuje kot zasanjano popotnico, avanturistko po duši in pozitivno naravnano osebo, ki ji prijatelji pravijo, da je na pol hipi ter da pogosto rine z glavo skozi zid. A morda je ravno njena trma razlog, da je sledila svojim željam, ki so jo na koncu pripeljale v Avstralijo. "Odkar sem prvič okusila srečo, svobodo in možnost raziskovanja, ki ti jo nudijo potovanja, sem se zaljubila v odkrivanje novih krajev, kultur, ljudi, hrane," je dejala Kovačičeva, ki je na svoje prvo potovanje na Tajsko odšla s sestro pred desetimi leti. Od takrat je denar varčevala, da se je vsaj enkrat na leto lahko podala v novo državo, med nove ljudi.

Zakaj na drugi konec sveta?

Nekaj so potovanja, nekaj pa odhod v tujino zaradi službe. Zanimalo nas je, zakaj je Kovačičeva izbrala ravno Avstralijo in tudi, zakaj je pravzaprav iskala službo zunaj slovenskih meja? Povedala je, da je o tej daljni deželi razmišljala dlje časa. Njena zgodba se je začela februarja letos, ko je najprej odpotovala na krajšo pot v Singapur, nato na Bali, od tam pa v Avstralijo."Eden od razlogov je zelo enostaven. V Avstraliji še nisem bila in vedela sem, da tam lahko ogromno raziskujem – od kulture do narave in živali. Poleg tega sem od nekdaj želela delati v tujini in okusiti to 'borbo preživetja'. Zato sem se odločila, da združim oboje – delam in potujem hkrati,"je pojasnila Kovačičeva in ob tem priznala, da je z odločitvijo dolgo oklevala. Na koncu je lovila zadnji vlak, da je dobila delovno-počitniško vizo, za katero lahko zaprosiš pred dopolnjenim 31 letom. "Vlogo sem oddala dva tedna pred rojstnim dnem. Zdaj sem tu že dobre tri mesece in življenje se mi je vmes vsaj štirikrat postavilo na glavo," je izpostavila.

'Pričakovala sem, da bom takoj dobila top službo'

Kovačičeva si pred odhodom v Avstralijo ni ničesar uredila v naprej, saj so ji tako predlagali znanci, ki so že bili tam. Svetovali so ji, naj ne išče službe pred prihodom, saj se utegne zgoditi, da bodo delodajalci želeli, da nemudoma začne z delom. Zato je, kot pravi sama, v Avstralijo odšla lahkomiselno in optimistično, povsem brez načrtov in posebnih želja. Uredila si ni niti stanovanja.