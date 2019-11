Ni vam treba plačati dragih tečajev – nova formula, s katero lahko v udobju doma obvladate angleščino na zabaven način!

Knjiga Pingulingo vsebuje nabor posebej zasnovanih interaktivnih lekcij angleškega jezika na enem mestu. V vsaki lekciji so besede in izrazi združeni tako, da maksimalno spodbujajo možgane, ki si jih nato lažje zapomnijo. V tem procesu se leva in desna polovica možganov aktivirata enako, hkrati pa delujejo kar tri čutila. Uspešnejša in boljša aktivacija možganskih celic vodi k boljšemu spominu in počasnejšemu pozabljanju naučenega.

Združite učenje in zabavo

Ne dovolite, da vam ljudje in napačne metode ubijejo željo in voljo do učenja, ker obstaja rešitev. Če ste že prej poskušali obvladati angleščino in vam to ni uspelo, naj vas to ne odvrne. Te lekcije niso obremenjene z nepotrebnimi podrobnostmi in množico suhoparnih pravil, so zabavne, zanimive in dinamične. Zasnovane so s posebno pozornostjo, da motivirajo učence in v njih prebudijo željo po učenju. Ko boste opravili prve premike, bo vaša motivacija rasla, dvomi o nadarjenosti in sposobnosti učenja pa se bodo zmanjšali.

Ljudje, ki cenijo svoj čas, bodo s to metodo še posebej zadovoljni, saj ne zahteva izrecno določenega časa, ki ga morate nameniti samo učenju. Naloge so zasnovane tako, da jih lahko obnavljate kadar koli v ''prostem času'' – med potovanjem z avtobusom ali vlakom, v čakalnici pri zdravniku, v pisarni ali na dopustu.