'Ni vam treba plačati, samo prosim, ustavite tega Infantina'

Aleksander Čeferin bo prihodnje leto ponovno kandidiral za predsednika Evropske nogometne zveze. Čeprav je pred približno dvema letoma razmišljal drugače, pravi, da si je premislil po številnih pogovorih s predstavniki evropskih nogometnih zvez. "Približno pred dvema letoma sem razmišljal o svojem položaju in spoznal, da sem utrujen od nenehnih potovanj in izzivov, s katerimi sem se soočal v zadnjem obdobju, in tedaj res nisem razmišljal o vnovični kandidaturi za predsednika Uefe, kar sem tudi javno povedal," je dejal v intervjuju za Sobotno prilogo Dela. Kot pravi, so ga nato začeli nagovarjati predsedniki nacionalnih zvez, predstavniki klubov in lig. Danes ima podporo vseh 55 članic Uefe. "Podprli so me tako Rusi kot Ukrajinci. Za kolege, s katerimi gojim dobre odnose, je bil tedaj to pravi šok. In že v Parizu so mi začeli govoriti, naj še enkrat razmislim. Takrat sem jasno povedal, da ne razmišljam o kandidaturi. To se je pozneje spremenilo. In ne le zveze, tudi klubi in predstavniki lig so me spodbujali, naj si premislim," je povedal.

'Pravzaprav nimam odnosa z Giannijem Infantinom'

Pomemben del intervjuja je Čeferin namenil odnosom med Uefo in Fifo. Ocenil je, da bi se lahko strinjal, da so odnosi trenutno najslabši, odkar je leta 2016 prevzel Uefo, vendar opozoril, da zaposleni obeh organizacij še vedno vsakodnevno sodelujejo. Povsem drugače pa je na ravni predsednikov. "Pravzaprav nimam odnosa z Giannijem Infantinom. Odkar je prišla v javnost zgodba s poskusom angažiranja zasebnih vlagateljev, Infantino še ni našel telefona in me poklical, mi poslal SMS-ja ali predlagal, da bi se pogovorila o tem. Odnosa med predsednikoma Uefe in Fife torej ni."

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

'V nogometu ne potrebujemo carjev'

Čeferin pravi, da spor ni oseben in da nima ambicij prevzeti Infantinovega položaja na čelu Fife. "Jaz osebno nimam nič proti Gianniju Infantinu. Ne vem, zakaj bi imel – saj nimam interesa kandidirati za njegov položaj. Lahko bi bil tiho in rekel: "Saj smo dobro plačani, uživajmo življenje." Gre za to, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za to, kaj je dobro vodenje in kaj je slabo vodenje. Gre za to, da v nogometu ne potrebujemo carjev in moramo imeti normalen sistem odločanja. Kdor bo to razumel, bo razumel. Kdor ne bo, pa ne bo – ali pa bo imel osebni interes, da tega ne razume." Po njegovem je dejstvo, da "se je z leti nabralo toliko škodljivih projektov za nogomet in da je bilo vodenje absolutno enoosebno – kar je v nasprotju tudi s statutom in z načeli dobrega vodenja –, da tega ne moremo več prenesti".

Spor tudi zaradi šestih milijard dolarjev

Med vprašanji, zaradi katerih so se zaostrili odnosi s Fifo, je tudi upravljanje njenih finančnih rezerv. Uefa in Concacaf sta Fifo pozvali, naj del približno šestih milijard dolarjev rezerv razdeli med svojih 211 članic. Čeferin pravi, da sta se jima pri zahtevi pridružili tudi azijska in oceanijska nogometna zveza. "Organizacija, ki ima na računu toliko denarja, ki ga prinesejo nacionalne zveze, je dolžna vsaj del tega denarja razdeliti nazaj. To pripada nogometnim zvezam. Saj to ni zasebno podjetje. Mi smo neprofitne organizacije in moramo razdeliti ves denar." Eden glavnih razlogov za spor je tudi projekt Fifa Forward Enterprise. "Nenehno so obstajale težnje, da bi nogomet prodali zasebnemu kapitalu. Nenehno. Poznamo veliko poskusov, ki sploh niso prišli v javnost. O tem konkretnem projektu bi lahko povedal več takrat, ko bomo dobili zahtevane dokumente." Po njegovih besedah se Fifa pridobitvi dokumentacije upira. Čeferin opozarja predvsem na posledice morebitnega vstopa zasebnega kapitala. "Če prodaš pravice zasebnemu kapitalu, ta dobi vpliv na nogomet, na koledar, na odločanje o tem, kje bo svetovno prvenstvo, kdaj bo svetovno prvenstvo, koliko bo klubskih tekmovanj in tako naprej. To lahko posredno absolutno uniči nogomet." Prepričanje, da če bi bila Fifa vodena na pravi način, bi se predsednik najprej usedel s podpredsedniki in predstavil projekt: "Jaz bi mu prvi povedal, da gre za samomor in umor nogometa. On pa je to skrival in skrival, dokler niso mediji, ki danes odkrijejo vse, tega odkrili."

Nogometna žoga FOTO: Shutterstock

'Ni vam treba plačati, samo prosim, ustavite tega Infantina'

Čeferin je ponazoril tudi odzive, ki jih je zaradi spora s Fifo doživel zunaj nogometnih krogov. "Na Hrvaškem sem šel z družino na večerjo v neko restavracijo in me ogovori lastnik: "Ni vam treba plačati, samo prosim, ustavite tega Infantina." Zadnjič pridem na mejo, dam potni list in me ogovori policist: "Boste ustavili tega človeka?" Tega še nisem doživel. Govorimo o resni zadevi, o kateri se je treba pogovarjati, Infantino pa tega noče in dela po svoje."

Leta 2031 ne bo več kandidiral

Če bo prihodnje leto ponovno izvoljen, namerava mandat končati leta 2031. Za naslednji mandat med drugim napoveduje spremembo kvalifikacij za evropsko prvenstvo od kvalifikacij za Euro 2032 naprej. Po njegovih besedah naj bi večje reprezentance pogosteje igrale z večjimi, manjše pa z manjšimi, s čimer naj bi bile tekme zanimivejše, manjše države pa bi dobile več možnosti za uvrstitev na prvenstvo. Sedanjega sistema evropskih klubskih tekmovanj Uefa po njegovih besedah ne namerava spreminjati. Kot svojo osrednjo nalogo pa izpostavlja ohranitev sedanje strukture evropskega nogometa. "Zavedati se moramo, da smo varuhi nogometa in da je nogomet večji od vseh nas. Nogomet bo ostal, mi bomo šli. Tako ga moramo zaščititi, da ga v bližnji prihodnosti ne bodo mogli uničiti."

"V Sloveniji absolutno vlada kapital, vladajo lobiji"

Spregovoril je tudi o slovenski in svetovni politiki. Meni, da v Sloveniji in drugod vladajo kapital in z njim povezani lobiji, ki jim po njegovi oceni ustrezata razdeljena in polarizirana družba. Ljubljanskega župana Zorana Jankovića je označil za najboljšo izbiro za prestolnico. Spregovoril je tudi o sankcioniranju športnikov zaradi vojn, različnih merilih mednarodne politike ter razmerah v Gazi. "V Sloveniji in tudi v tujini je enako, absolutno vlada kapital, vladajo lobiji, ki so povezani s kapitalom," meni. Po njegovem mnenju se to kaže tudi pri političnem odločanju. "V vsem. Odločitve političnih organov ustrezajo najbogatejši eliti. In cilj teh ljudi je, da čim bolj razdelijo ljudi in polarizirajo družbo. Pravzaprav tudi v zahodnem svetu ljudje podpirajo samo ekstreme. Ekstremno desno, ekstremno levo. Ni več zmernosti zadnjih desetletij, ker smo med seboj vsi skregani. Ali si naš ali pa si proti nam. Ne znamo se niti pogovarjati. To se vidi tako v Evropski uniji kot povsod drugje. In v nacionalnih vladah."

Čeferin in Janković. FOTO: Profimedia

Janković? 'Za Ljubljano najboljša izbira' Čeferin je spregovoril tudi o vnovični kandidaturi dolgoletnega ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Čeferin in Janković sta prijatelja, vendar predsednik Uefe pravi, da njegova ocena ne temelji na njunem osebnem odnosu. "Mislim, da je Zoran Janković doslej odlično opravljal svoje delo in da se je Ljubljana zelo spremenila. Nisem Ljubljančan, ampak Ljubljana je tudi moje mesto, saj je naše glavno mesto. Nikoli ne bi rekel, da je on primeren za župana samo zato, ker je moj prijatelj. Poglejte Ljubljano, Ljubljana je urejena. Dejstvo je, da ta človek dela 360 dni na leto, pet dni pa si vzame prosto, in po mojem mnenju je za Ljubljano najboljša izbira." Ob odgovoru na vprašanje o očitkih, ki spremljajo Jankovića, je poudaril domnevo nedolžnosti. "To lahko komentiram z dveh zornih kotov. Prvič, v vsaki resni pravni državi velja domneva nedolžnosti in govorice meni ne pomenijo nič, dokler niso dokazane na sodišču. Drugič, spremljajte naše politike. Ste videli še koga drugega razen Zorana Jankovića, da bi rekel, da verjame v pravosodje in mu zaupa? Niti enkrat ni govoril o krivosodju in političnem procesu. Udeležuje se obravnav in spoštuje pravni sistem v državi." Čeferin meni, da je prav odnos do pravosodja pri Jankoviću pomemben. Na vprašanje o potezi Gibanja Svoboda oziroma Roberta Goloba, ki naj bi v tekmo za ljubljanskega župana poslalo svojega kandidata, ni želel odgovarjati.

Politika bi športu lahko pomagala z davki

Čeferin meni, da sta šport in politika na nacionalni ravni povezana v obe smeri. "Šport odpira vrata politiki, ker imajo ljudje radi šport, in mi v Sloveniji smo patrioti samo v primeru, če gledamo športne prireditve. Seveda pa politika lahko pomaga nacionalnim športnim zvezam. Celo dobro bi bilo, da bi jim pomagala še močneje. Morda ne toliko finančno, ampak denimo z ugodno davčno politiko." Prav davčno okolje je po njegovem eno od področij, kjer Slovenija v več kot treh desetletjih ni naredila dovolj.

O političnem kadrovanju: 'To je preprosto slabo za državo'

Čeferin je kritičen tudi do prakse menjavanja vodstev institucij in državnih podjetij ob menjavah oblasti. "To je preprosto slabo za državo. Zamenjajo ljudi ne samo v vseh institucijah, ampak zamenjajo tudi vodstva gospodarskih družb, ki so v lasti države." Če je razlog za zamenjavo zgolj politična pripadnost, gre po njegovem za padec etičnih standardov. Ob tem je opisal tudi pogovor, ki ga je slišal pred leti. "Pred leti sem slišal predsednika neke politične stranke, ko je bentil, češ, kako je lahko druga stranka postavila upravo v nekem podjetju, če pa ta položaj po kvoti pripada njim. Če jaz prav razumem, je to naša kvota, torej od nas državljanov, ne od neke politične stranke."

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin FOTO: AP

Proti sankcioniranju športnikov Čeferin je v intervjuju spregovoril tudi o sankcijah proti športnikom zaradi ravnanja njihovih držav. "Načelno sem proti sankcioniranju športnikov. Enkrat sem že povedal: ko so Jugoslavijo leta 1992 sankcionirali, njena reprezentanca ni mogla igrati na euru. Dejan Savičević mi je o tem rekel: "Mi smo bili proti Miloševiću, ampak nismo smeli igrati." Kaj naj naredi nogometaš, košarkar, kolesar, da ustavi diktatorja, ki napade drugo državo? To po mojem mnenju ni dobro." Ob tem je opisal tudi različne pritiske, s katerimi se je soočala Uefa. "Seveda ni enostavno: na Uefi smo doživeli v povezavi z Rusijo izjemen politični pritisk in so bili nekateri pripravljeni iti tako daleč, da bi določenim državam prepovedali igrati nogomet. In to pomeni, da bi se nogomet ustavil. Javnost ni pritiskala, politiki zelo. Obratno je glede Izraela: javnost pritiska, politika ne."

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