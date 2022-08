'Ni važno digitalno opismeniti starejše. Važni so biznis in dobri zaslužki'

Starejši od 55 let se prijavljajo na brezplačne tečaje za izboljšanje digitalnih kompetenc, pri tem pa se poleg pomanjkanja prostih mest soočajo še z drugimi težavami. Med drugim naj bi izvajalec Smart NARIS peturni tečaj izvedel v enem dnevu, starostnikom, ki se tako dolgo težko koncentrirajo, pa bodo nudili le 10-minutni odmor. Če na tečaj ne bodo mogli priti in tega ne bodo sporočili najmanj pet dni prej, pa naj bi morali plačati več kot 150 evrov "kazni". Da so pri omenjenem izvajalcu zaznali nepravilnosti, pravijo tudi na službi za digitalno preobrazbo in dodajajo, da v primeru ugotovitev kršitve pogodbe lahko pride tudi do odstopa sodelovanja.

Starejši od 55 let se bodo lahko do 30. oktobra udeležili brezplačnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc in tako v roke prejeli tudi digitalni bon v vrednosti 150 evrov. Upravičenci se lahko do zapolnitve prostih mest prijavijo direktno pri izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih statističnih regijah neodvisno od stalnega bivališča, piše na spletni strani vlade, kjer je objavljen tudi seznam vseh izvajalcev. Že v začetku meseca smo poročali, da so izvajalci zelo slabo odzivni. Takrat smo namreč poklicali vseh 29 številk, a je telefon večinoma zvonil v prazno, oglasili so se nam le pri dveh izvajalcih. Kljub opozorilom se po dobrih dveh tednih stanje ni izboljšalo. Več bralcev nas je opozorilo prav na to, da so izvajalci še vedno nedosegljivi. Eden od njih je klical skoraj 400-krat, pa vseeno ni prišel do prijave. "Sem bil prepričan, da bom 'padel not', pa ni šlo," je povedal.

icon-expand Klic izvajalca izobraževanj Smart NARIS FOTO: Posnetek zaslona - bralec

Druga bralka, ki je na izobraževanje želela prijaviti svoja starša, je prav tako naletela na težave. "Zaradi nedvigovanja telefonov in fizične neprisotnosti v delovnem času je bila to misija nemogoče," pravi. Čeprav ju je želela sicer prijaviti na tečaj v Murski Soboti, so na koncu prosta mesta dobili v Ljubljani.

Težave z izvajalcem Smart NARIS "Sodu pa je izbila dno prijava preko spletne strani smartnaris.si," je nezadovoljno dodal naš bralec. Na spletni strani morajo prijavitelji najprej izpolniti vprašanja o informacijski pismenosti, nato podati osebne podatke, v tretjem koraku pa stran uporabnikom priporoči primerne tečaje. Nato uporabnik izbere lokacijo, termin in tečaj. Bralec je pojasnil, da je za izbrano lokacijo ugotovil, da je polna, nato pa preklikal še vse ostale lokacije in termine in ugotovil, da je pravzaprav vse polno. "Nesramno, računalniški strokovnjaki te izprašajo o vsem, na koncu pa ne moreš izbrati nič," je dejal. O neodzivnosti s strani podjetja pričajo tudi komentarji na spletu.

icon-expand FOTO: Posnetek zaslona icon-chevron-left icon-chevron-right

Toda nedosegljivost in zasedenost tečajev sta glede na informacije naših bralcev le vrh ledene gore težav in nevšečnosti. 'Če odjave ne sporočite pet dni pred pričetkom tečaja, morate plačati 151,28 evra' "Višek nesramnosti pa je, da te v vprašalniku opozorijo, da neupravičena odsotnost, ki ne bo javljena najmanj pet dni pred pričetkom, pomeni strošek 124 evrov + DDV, kar znese 151,28 evra," je še izpostavil bralec in dodal, da je "kazen za neudeležbo" na tečaju večja od cene dveh samoplačniških tečajev. "Kam gre vse skupaj. Ni važno digitalno opismeniti starejše. Važni so biznis in dobri zaslužki," je kritičen naš bralec, ki se sprašuje, kako naj se pri takem navalu na tečaj prijavijo starejši od 70 ali 80 let, ki pri digitalnem opismenjevanju in tudi nakupu opreme ob trenutnih pokojninah in draginji verjetno potrebujejo največ pomoči. Peturno izobraževanje v enem dnevu z 10-minutnim odmorom Kot je zapisano na spletni strani vlade, bodo izobraževanja trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona pa bo obvezna prisotnost v obsegu vsaj devet ur. Opravljeno neformalno izobraževanje je pogoj za koriščenje dobroimetja digitalnega bona '22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme. Bralka je opozorila, da bo izobraževanje pri izvajalcu Smart NARIS v celoti izvedeno v enem dnevu z 10-minutnim vmesnim odmorom. "Pričelo se bo ob 15.00 in zaključilo ob 19.50, s pavzo med 17.20 in 17.30," pojasnjuje. Poslala nam je tudi izrezan del potrditvenega maila s strani podjetja Smart Naris, kjer je vidno časovno trajanje izvedbe v enem dnevu.

icon-expand Smart Naris izobraževanje FOTO: Posnetek zaslona - bralka

"Kateri starostnik pa je sposoben tako dolgo biti skoncentriran, in to na vsebine, ki so zanj več ali manj nove? Kateri starostnik si lahko zapomni toliko novih informacij naenkrat v tako kratkem času? " je zapisala in dodala, da gre za norčevanje iz starostnikov. "S tovrstnim pristopom jim bodo le dokazali, kako nesposobni so za učenje pri svoji starosti in kako si nič ne zapomnijo, posledično jim bodo vzeli še tisto malo volje, ki so jo zbrali, da so se udeležili izobraževanja, da o uporabi računalnikov/tablic/pametnih telefonov raje ne pišem, saj po tem izobraževanju sami ne bodo zmogli niti osnovne uporabe," je opozorila. "Podjetje Smart Naris bo na lahek način skasiralo denar, povsem vseeno pa jim je, ali bodo udeleženci imeli kaj od izobraževanja. Sramota! In kje je kak nadzor?" je še zapisala. Vprašanja glede vseh očitkov smo poslali tudi v podjetje Smart NARIS, njihove odgovore še čakamo.

icon-expand Starostniki in digitalna pismenost FOTO: Shutterstock