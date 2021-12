Ni več dilem: tu je 15 daril za vsak žep in vse priložnosti

Ne skrbite, če vas pesti pomanjkanje idej. M Tehnika predstavlja seznam najboljših 15 daril, razporejenih po kategorijah: zanjo, zanj ali prijatelje! Izberite lepa darila v trgovinah M Tehnika ali prek spletne trgovine in prihranite čas za prijetne praznične trenutke!

Je morda med vašimi prijatelji kdo, ki še ni okrasil svojega doma? Potem ne spreglejte LED projektorja za zunanjo osvetlitev! Ali so v vaši družbi prijatelji, ki praznike izkoristijo uživanje doma in na kavču v svojih najljubših pregrešnih jedeh? Potem jih boste z aparatom za hot doge zagotovo razveselili!

V M Tehniki so prazniki doma - naročite svoja darila iz udobja doma

Vse za gospodinjstvo, računalništvo, mobilno tehnologijo, avdio video zabavo, nego in dom - naročite svoja darila preko M Tehnika spletne trgovine. V 41 trgovinah M Tehnika širom Slovenije lahko tudi izkoristite možnost nakupa do 24 obrokov brez obresti z Mercator Pika kartico. Ob izbranih dnevih v decembru pri nakupu izkoristite tudi trojne pike. Z nakupom pri M Tehniki vam zagotovijo tudi dostavo, montažo in odvoz stare bele tehnike.





Naročnik oglasa je M Tehnika.