Ni več pogojev za varčevalne ukrepe še iz časov krize

S tem ko je rast BDP lani presegla mejo 2,5 odstotka, so se izpolnili pogoji za prenehanje veljavnosti varčevalnih ukrepov na področju družinske in socialne politike, sprejetih v času krize. Vlada je zato ministrstvu za delo naložila pripravo ocene finančnih učinkov sproščenih ukrepov.

Na drugi strani vladni ekonomisti opozarjajo na vse bolj zaskrbljujoče novice iz tujine in to, da se visoka gospodarska rast tudi pri nas že umirja.

Vlada je danes na podlagi ugotovitev statističnega urada sprejela sklep o ugotovitvi 4,9-odstotne gospodarske rasti v letu 2017 in rasti stopnje delovne aktivnosti za 3,3 odstotne točke v letu 2017. S tem je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka BDP, rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let pa 1,3 odstotne točke.

Za določbe v zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter v zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so v veljavi varčevalni ukrepi, ki se sprostijo oziroma veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka BDP in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, so pojasnili v uradu za komuniciranje.