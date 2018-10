Ni vsak, ki pravi, da je dobrotnik, to tudi v resnici

Marsikoga je ujezilo dejanje humanitarke Darinke Bukovnik, ki je del denarja, ki so ga prek njenega društva Iz srca dam, kar imam ljudje nakazali za šestletno Mašo, očitno porabila za pokrivanje lastnih dolgov. Kako vemo, da bo šel naš prispevek res v prave roke? Komu lahko zaupamo in komu ne? Kako težko je dobiti status humanitarne organizacije in kdo nadzira ta društva?

VEČ VIDEOVSEBIN 01:28 Iz SVETA: Gre naš denar res v prave roke? 09:21 Iz SVETA: Vseh dobrodelnih organizacij ne moremo metati v isti koš