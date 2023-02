Ni vseeno, kakšno ustno vodo izberete, kadar želite sanirati težave v ustih. Zato je smiselno prebrati deklaracijo, saj se v izdelkih velikokrat znajdejo sestavine, ki so popolnoma nepotrebne in lahko naredijo več škode kot koristi. Da bi se temu izognili, so vsi izdelki Curaprox zasnovani in oblikovani na podlagi treh stebrov, tudi linija Perio plus . Ustne vode, zobna pasta in gel Perio plus so učinkoviti : zavirajo nastajanje zobnih oblog in pripomorejo k hitrejši regeneraciji; varni : ne vsebujejo škodljivih učinkovin, kot npr. alkohol; in sprejemljivi : imajo prijeten okus.

Za vsakodnevno ustno higieno uporaba ustne vode ni potrebna. Po njej posezite takrat, kadar so v ustih težave kot vnetje dlesni, afte, parodontitis ipd. Ker ni vseeno, kaj izberete, pred nakupom preberite deklaracijo. Posezite po varnem in učinkovitem izdelku, ki ne vsebuje alkohola, ob klorheksidinu pa naj ima še druge blagodejne sestavine.

Pri izbiri varnih in učinkovitih izdelkov za kemično podporo ustnemu zdravju boste na deklaraciji zasledili naslednje učinkovine: klorheksidin: nadzoruje in zavira nastajanje zobnih oblog; Citrox in polilizin: nudita dodatno zaščito pred bakterijami in virusi; hialuronska kislina in kopolimer PVP/VA pripomoreta k povečanju viskoznosti sline in zmanjšujeta možnost njene razpršitve; ksilitol poskrbi za prijeten okus in zaščito pred kariesom.

Če se sprašujete, česa naj ustna voda ne vsebuje, je to zagotovo alkohol, saj izsušuje ustno sluznico, zaradi česar se bakterije lahko še bolj neovirano razraščajo. Naslednji neželeni sestavini sta penilo natrijev lavrilsulfat (SLS), ki na kožo in ustno sluznico dokazano deluje dražeče, velikokrat povzroča boleče razjede (afte), in močne arome, ki nudijo lažni občutek učinkovitosti in škodujejo občutljivi ustni sluznici.