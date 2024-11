Ni za plače, obveznosti, mladoporočenci pa so že dali predujme

Računi so blokirani. Zavod zaposlenim dolguje prispevke od avgusta, večini plače za september, kmalu zapade oktobrska. Obveznosti do bank je dobrih 700.000, do dobaviteljev pa skoraj 300.000 evrov. Da bi uspela prisilna poravnava, je malo verjetno, stečaj je kot kaže neizbežen.

"Lahko povem v imenu vseh zaposlenih, da nam ta situacija res ni jasna, niti nismo si mislili, da lahko do česar koli takšnega pride," pravi predstavnica zaposlenih Aleša Bagari.

Murskosoboški mestni svet je v ponedeljek soglasno zavrnil dodatno finančno injekcijo zavodu v višini 175.000 evrov, za njegovo reševanje so sicer letos namenili že več kot pol milijona evrov. Zdaj so bili primorani reči stop, pravijo, ker je breme preveliko.

Damjan Anželj, župan Murske Sobote: "Kot ustanovitelj tudi ne moremo v neomejenih količinah zagotavljati teh sredstev ob vseh izzivih, ki jih imamo kot občina."

V. d. direktorica zavoda Darja Korelc, ki je funkcijo prevzela pred mesecem dni, pa pravi: "Verjamem, da je tudi mestnim svetnikom prekipelo, do se stalno dodatni vložki dajali v zavod, pa ni bilo nikakršnega učinka. Jaz vem, da imam znanje, da bi zmogla to spremeniti, ne pa brez pomoči, to zagotovo ne, ker so obveznosti za nazaj prevelike."

Revizija poslovanja zavoda pod vodstvom takratnega dolgoletnega direktorja je sicer pokazala več sumov nepravilnosti.

"Pričakujem, da bodo vsi ti, ki so odgovorni za nastalo situacijo, potem odgovarjali, dejstvo je, da sem župan dve leti in dejansko takrat ob reviziji je nekako tudi svet zavoda začel bolj intenzivno opozarjati na te nepravilnosti, tudi da se je začela kriminalistična preiskava," razlaga Anželj.

Ovadbo v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri turističnih bonih so policisti že poslali na tožilstvo, prav tako pa nadaljujejo s preiskavo sumov drugih kaznivih dejanj pri poslovanju zavoda.