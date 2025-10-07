Ni zanimanja za urgentno medicino: Vpeljujejo dodatek in štipendije

Zgolj ena prijava po navedbah Zdravniške zbornice Slovenije kaže na alarmantno stanje. Z ministrstva za zdravje so danes zapisali, da pripravljajo ukrep, s katerim bodo uvedli dodatek za izbiro specializacije iz urgentne medicine. To bodo storili na podoben način, kot že velja za izbiro specializacije iz družinske medicine.

Izpostavili so, da za specializacijo iz urgentne medicine že dlje časa ni večjega zanimanja. V noveli zakona o zdravniški službi so zato predvideli možnost prehoda s specializacije urgentne medicine na specializacijo iz družinske medicine brez vpliva na finančno stanje specializantov. Namen te spremembe je povečati zanimanje za obe vrsti specializacij, so navedli.

Uvedli so tudi štipendije za področje zdravstva, s katerimi želijo spodbuditi mlade pri odločanju za poklice, kjer kadra primanjkuje. Navedli so, da so za letošnje šolsko oziroma študijsko leto 2025/2026 razpisali tudi 25 mest za študente medicine, ki se vpisujejo v najmanj tretji letnik študija in se zavezujejo, da se bodo po končanem študiju prijavili na razpis za specializacijo iz družinske medicine ali urgentne medicine.

Vzpostavili so tudi štiri nove specializacije s področja zdravstvene nege, med katerimi je tudi specializacija s področja urgentnih stanj v zdravstvu. S tem bodo medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki nadgradili svoje kompetence, zato jih bodo lahko bolj vključili v urgentne službe, so dodali.