Svetli način
Slovenija

Ni zanimanja za urgentno medicino: Vpeljujejo dodatek in štipendije

Ljubljana, 07. 10. 2025 13.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
29

Ker se bodoči študenti medicine vse manj zanimajo za specializacijo iz urgentne medicine – na 20 razpisanih delovnih mest se je letos namreč prijavil le eden – ministrstvo za zdravje pripravlja uvedbo dodatka. Uvedli pa so že štipendije in predvideli možnost prehoda s specializacije urgentne medicine, so sporočili.

Obisk ljubljanske urgence
Obisk ljubljanske urgence FOTO: Damjan Žibert

Zgolj ena prijava po navedbah Zdravniške zbornice Slovenije kaže na alarmantno stanje. Z ministrstva za zdravje so danes zapisali, da pripravljajo ukrep, s katerim bodo uvedli dodatek za izbiro specializacije iz urgentne medicine. To bodo storili na podoben način, kot že velja za izbiro specializacije iz družinske medicine.

Spodbuda tudi s pomočjo štipendij

Izpostavili so, da za specializacijo iz urgentne medicine že dlje časa ni večjega zanimanja. V noveli zakona o zdravniški službi so zato predvideli možnost prehoda s specializacije urgentne medicine na specializacijo iz družinske medicine brez vpliva na finančno stanje specializantov. Namen te spremembe je povečati zanimanje za obe vrsti specializacij, so navedli.

Uvedli so tudi štipendije za področje zdravstva, s katerimi želijo spodbuditi mlade pri odločanju za poklice, kjer kadra primanjkuje. Navedli so, da so za letošnje šolsko oziroma študijsko leto 2025/2026 razpisali tudi 25 mest za študente medicine, ki se vpisujejo v najmanj tretji letnik študija in se zavezujejo, da se bodo po končanem študiju prijavili na razpis za specializacijo iz družinske medicine ali urgentne medicine.

Vzpostavili so tudi štiri nove specializacije s področja zdravstvene nege, med katerimi je tudi specializacija s področja urgentnih stanj v zdravstvu. S tem bodo medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki nadgradili svoje kompetence, zato jih bodo lahko bolj vključili v urgentne službe, so dodali.

urgentna medicina dodatek zdravniki urgenca Ministrstvo za zdravje
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kita 1111
07. 10. 2025 14.41
-1
Popolnoma razumem mlade zdravnike kateri pač nočejo imeti jahte in vile na morji
ODGOVORI
2 3
ljubečAZILANT
07. 10. 2025 14.42
+1
kaj ti bo vila na morju če LEVAKI ne znajo lepo organizirat lajfa, švvcarji kjer so smotani desničarji VSE organizirajo, Avstrijci tud
ODGOVORI
2 1
jablan
07. 10. 2025 14.50
Nisem zdravnik pa bi vseeno imel
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
07. 10. 2025 14.40
+0
Tako sem ponosen,da je SDS razdelila ogromno koncesij in tako uničila javno zdravstvo.
ODGOVORI
2 2
St. Gallen
07. 10. 2025 14.47
Levicarji pac ne znajo
ODGOVORI
0 0
ljubečAZILANT
07. 10. 2025 14.37
-1
To je tako, ko Janši nikol ne pustijo vlade...takoj ko je malo časa ga odžagajo....potem pa levaki peljejo vlado tako kot ko kuri glavo odrežeš pa mal pleše okrog
ODGOVORI
2 3
jablan
07. 10. 2025 14.52
Naj ti doma vlada
ODGOVORI
0 0
Kuki_9
07. 10. 2025 14.35
+2
Nič ne bo iz tega, kaj bodo delali 8-12 ur, vse petke in svetke, če so lahko vplivneži ali se celo ukvarjajo z ilegalnimi posli in zaslužijo v enem mesecu celoletno plačo
ODGOVORI
2 0
Important notice
07. 10. 2025 14.24
+4
Kje so vsi tisti doktorji, ki jih je obljubljala Fajonova?
ODGOVORI
4 0
Rožice so zacvetele
07. 10. 2025 14.32
+0
Kako kje, saj jih je polno po Sloveniji... problem je edino ta, da se ne ve, doktorji česa so, razen nadlegovalci ljudi, predvsem žensk.
ODGOVORI
1 1
St. Gallen
07. 10. 2025 14.09
-1
Medicinke vabljene v Svico. Slovakinj je dovolj
ODGOVORI
1 2
Ricola Swiss
07. 10. 2025 14.05
+4
A iz azilnega doma se ni nobeden javil, saj je bilo govora, da so tam sami doktorji in inženerji, kaj zdaj to pomeni za nesposobni golobnjak.
ODGOVORI
6 2
SpamEx
07. 10. 2025 14.07
+1
ali pa kak dr. svečko ki tako rad izpostavlja izobrazbo drugih sam pa ima šenkano osnovno šolo
ODGOVORI
3 2
SpamEx
07. 10. 2025 14.08
+2
kljub možnoistim izobrazbe ki jih migranti niso imeli
ODGOVORI
2 0
SpamEx
07. 10. 2025 14.11
+1
tako da je verjetno v migrantskem bazenu več potencijala kot v desnem
ODGOVORI
2 1
Ricola Swiss
07. 10. 2025 14.14
+3
A to ti je Prevolnikova rekla, ko si jo štuparamo nosil.
ODGOVORI
3 0
SpamEx
07. 10. 2025 14.15
kdo je to?
ODGOVORI
0 0
Špica
07. 10. 2025 14.22
+1
so se prijavili za dodatno socjalno pomoc ...da bojo zamenjali ajfone..
ODGOVORI
1 0
mertseger
07. 10. 2025 13.58
+6
Manj drugih specializacij razpisat pa ne bo izbibire kam iti. Danes bi vsi joške pa žnable z botoksom polnili.
ODGOVORI
7 1
SpamEx
07. 10. 2025 14.02
+1
sam res
ODGOVORI
2 1
SpamEx
07. 10. 2025 14.03
+1
namesto da bi reševali življenja, babam žnable filajo
ODGOVORI
2 1
natmat
07. 10. 2025 13.56
+4
Ne rabimo filozofe in teologe...rabimo zdravnike in zdravstvene delavce...
ODGOVORI
5 1
SpamEx
07. 10. 2025 14.02
oboje troje
ODGOVORI
0 0
Important notice
07. 10. 2025 14.34
+1
Ne potrebujemo tudi toliko pravnikov in ekonomistov.
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
07. 10. 2025 13.54
+1
preveč je drugih specializacij odprto. Potrebno je preoblikovati tako, da vedno kdo ostane brez specializacije in se bodo grebli za vsako specializacijo. Ko se vsa mesta zapolne se pa sprosti kako dodatno mesto in nič prej.
ODGOVORI
2 1
Dr.Rugelj
07. 10. 2025 13.48
+3
Specializacije iz področja zdravstvene nege ???...ko pa pridejo celi napumpani iz faksa mi pa na oddelku ne znajo izmeriti RR na ta star aparat !...vrhunsko šolstvo ja !...počasi bomo bolj varni, če bomo šli k veterinarju,...
ODGOVORI
3 0
Posteni
07. 10. 2025 14.35
Dr.. bravo .. tocno to.. in teisti gredo na magisterij nege . Kar ji se bolj poneumi 🙈🤣
ODGOVORI
0 0
El Gato loco
07. 10. 2025 13.48
+2
Moj prijatelj je bil študent medicine, a je začel delati v bolnišnici, zaslužil 800 evrov na mesec, ker še ni bil zdravnik, medtem ko je delal enako kot zdravnik in včasih ni spal 48 ur. PLAČAJTE ŠTUDENTE, KI DELAJO, BOLJE!
ODGOVORI
2 0
Posteni
07. 10. 2025 14.36
Kdaj pa je zdravnik zasluzil 800 evrov ? 🤣
ODGOVORI
0 0
