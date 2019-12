Nič vas ne stane, nekomu pa zelo pomaga: namenite 0,5 odstotka dohodnine

Popolnoma nič vas ne stane, vzame vam manj kot minuto, vaša odločitev pa lahko izboljša ali celo reši življenje. Zakaj bi torej del dohodnine pustili državi, če jo lahko namenite kateri izmed skoraj 6000 dobrodelnih in drugih organizacij, ki ta denar še bolj potrebujejo. Do konca meseca imate čas, da se odločite, komu boste prihodnje leto namenili 0,5 odstotka dohodnine.

Prvo prostovoljko Zveze prijateljev mladine Moste - Polje Anita Ogulinsmo komaj priklicali. Več kot 70-krat ji je zazvonil telefon, oziroma še bolje rečeno, alarm. "Ves dan sem bila na poti, šla sem do družin. Gre za to, da bolni starši ne morejo več poskrbeti niti za bolne otroke, ker ničesar nimajo. Peljala sem hrano, oblačila, vse tisto kar lahko v tistem trenutku takrat podariš," razlaga Ogulinova. Zakaj bi torej denar, ki niti ne gre iz vašega žepa, donirali državi? A ne gre le za hrano in obleke, gre za veliko več. Družine so obravnavane v celoti, kar pomeni, da bi brez 72.000 evrov, kolikor so jim z delom dohodnine namenili Slovenci, otroci in njihovi starši ostali brez tistega, kar jih postavi na noge. "Staršem in otrokom lahko dajemo psihoterapevtske obravnave, plačujemo jim položnice, izobražujemo naše vzgojitelje in spremljevalce otrok na potovanjih, taborih in letovanjih," pojasnjuje.

Zakaj bi torej denar, ki niti ne gre iz vašega žepa, donirali državi? Ne seznamu upravičencev boste med več kot 5000 organizacijami zagotovo našli svojo izbiro. Fundacije, zveze, inštituti, klubi društva, od invalidskih, družinskih okoljskih, do živalovarstvenih in kulturnih, celo foto, radio in jazz klubi so možnost, pa sindikati, politične stranke, cerkve, šole, vrtci. Daleč največ pa je prostovoljnih gasilskih društev. 'Ne gre samo za vozila, ne gre samo za gasilske domove, ne gre za band na veselici'

Zadaj pa je še veliko več: podpora Slovencev in Slovenk. Podpora vsem tistim, ki se vsak na svojem področju trudijo za ozaveščanje, pomoč, veselje in za boljši jutri, tako ljudi kot živali.