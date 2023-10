Navodila Upravi za varno hrano: krajše analize in drugačen protokol obveščanja

Kupci so že pojedli breskve in slive, ki so vsebovale prepovedane pesticide, uprava pa je o tem spregovorila šele po medijskem pritisku, saj da to resneje ne ogroža zdravja. Rezultati analize pa niso bili objavljeni, saj naj bi to vplivalo na dnevni meni potrošnika, v katerem bi bilo manj sadja in zelenjave, je povedala Vida Znoj, generalna direktorica uprave za hrano.

Oglasila se je tudi vlada in uradu za hrano naročila, naj spremenijo protokol obveščanja potrošnikov in skrajšajo čas za analizo živil. Generalna direktorica uprave je javnost obvestila o načrtih za spremembo protokola, ki bi ljudi obveščal o neskladnih živilih. Dodala je: "To se pravi o vseh neskladjih, ugotovljenih v okviru uradnega nadzora."

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič pravi, da se na upravi ne bo spremenilo nič, kljub navodilom, ki jih je prejela od vlade, in poudarja, da tega ne bo, dokler se ne naredijo korenite kadrovske spremembe. Nekdanja šefinja uprave in poslanka Nove Slovenije opozarja, da uprava že dlje časa ne dela tako, kot bi morala. Popravni izpit, ki ga je upravi dodelila vlada ta teden, pa je po njenem mnenju "absolutno nezaupnica vodstvu uprave in sami ministrici".