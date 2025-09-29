Svetli način
Slovenija

Nič več štiri odstotke: razveljavili omejitev nepremičninskih provizij

Ljubljana, 29. 09. 2025 15.51 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
17

Ustavno sodišče je s petimi glasovi proti štirim razveljavilo del zakona o nepremičninskem posredovanju v delu, ki omejuje višine provizij pri nepremičninskem posredovanju, ko gre za prodajo oz. oddajo enostanovanjske hiše ali stanovanja fizični osebi. Že leta 2023 je razveljavilo omejitev pri poslih s pravnimi osebami.

Ustavno sodišče je razveljavilo tudi omejitev nepremičninskih provizij pri poslih s fizičnimi osebami. FOTO: Shutterstock

Razveljavljene so določbe 5. člena, ki omejujejo provizijo za posredovanje pri poslih nakupa ali prodaje oz. pri najemnih poslih na štiri odstotke pogodbene cene ter določajo ničnost pogodbe, če je sklenjena v nasprotju s temi omejitvami.

Leta 2023 je ustavno sodišče razveljavilo določila za tiste posle, ki ne vključujejo fizičnih oseb, in v obravnavo sprejelo omejitev provizij pri poslih s fizičnimi osebami, odločitev pa napovedalo po prejemu mnenja Sodišča EU. To je v začetku letošnjega leta sklenilo, da pravo EU ne nasprotuje omejitvi višine provizije nepremičninske agencije na štiri odstotke od prodajne cene ali najemnine, ne sme biti pa takšen ukrep diskriminatoren in mora biti sorazmeren.

Ustavno sodišče je presodilo, da je omejitev v neskladju s pravico nepremičninskih družb do svobodne gospodarske pobude.

Ob tehtanju, ali je bil poseg v to pravico nujen in sorazmeren za dosego ciljev - med katerimi so bili večja cenovna dostopnost stanovanj in večja preglednost cen -, je ugotovilo, da so ti cilji lahko ustavno dopustni, da pa ni izkazano, da je omejitev provizij nujna za doseganje teh ciljev, in torej ni pojasnjeno, zakaj niso uvedeni morebiti drugi ukrepi, ki bi dosegli iste cilje in bi manj posegli v svobodno gospodarsko pobudo.

Ker je ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost izpodbijane ureditve že zaradi neskladja s pravico do svobodne gospodarske pobude, drugih očitkov pobudnikov ustavne presoje ni ocenjevalo.

Ustavno sodišče je postopek za oceno ustavnosti začelo na pobudo družbe Aeon nepremičnine in drugih ter družbe Stan nepremičnine ter na zahtevo državnega sveta.

Danes objavljeno odločitev je sprejelo s petimi glasovi proti štirim: za razveljavitev ureditve so bili Rok Čeferin, Matej Accetto, Klemen Jaklič, Špelca Mežnar in Marko Šorli, proti pa Neža Kogovšek Šalamon, Katja Šugman Stubbs, Rajko Knez in Rok Svetlič.

2mt8
29. 09. 2025 17.06
+2
Stoja nepremičnine...150%
ODGOVORI
3 1
main
29. 09. 2025 17.01
+1
Pa naj bo 15% provizija....vam bo dovolj?
ODGOVORI
2 1
29. 09. 2025 17.00
+5
Še težje do nepremičnine, oziroma dražja bo za kupca. Bravo levaki, čisto nas boste obrali. Lastniki agencij pa danes plešejo, jutri bodo že vsi oglasi na nepremičnine.net popravljeni za par % gor.
ODGOVORI
5 0
bojer
29. 09. 2025 16.59
+8
Res ne vem kakšne so zakonske podlage, da si še ustavni sodniki niso enotni, potem se pa čudimo tolikim "zavoženim" pravdam.
ODGOVORI
8 0
Bullet5672
29. 09. 2025 16.59
+10
Se pravi v času stanovanjske krize boste omogočili agentom, da je njihov %% še večji? Butale.
ODGOVORI
11 1
Holy50
29. 09. 2025 16.54
+10
S povprečno plačo itak več nič ne moreš, tako da je čisto vseeno kolikšna je provizija. Cene stanovanj so sedaj takšne kot bi bil 1 liter mleka 10e
ODGOVORI
11 1
Skunk Works
29. 09. 2025 16.54
+7
Katalog (SPAR, Jager, TUS, Mercator, …) november.2020, nekateri artikli: BARcafe 250 g, 2,49 EUR,..Čokoladne napolitanke Kraš 500g…3,07 EUR…Čokolade Milka različni okusi 300g Akcija 33% 1,99 EUR……Čips LAYS 180 g 1,66 EUR…..Oljčno olje ILIADA 075 l 7,99 EUR….POLI SALAMA 500 g 3,75 eur…Helmanns majoneza v tubi 240 g..1,46 eur….Mesni doručak Gavrilovič 150 g 1,23 EUR…Kruh Hrustavc 1 kg hleb 2,23 EUR…Prašek Ariel 6,5 kg 18,98 eur..Kekec pašteta 100g 0,63 eur…Meggle namaz alpinese 250 g 2,22 EUR…Maslo Meggle 250 g 2,06 Eur..Sir Gaudar ali edamec 4,80 eur /kg..Kisla smetana Celeia 180 g 0,44 Eur..Mlečni namaz Zelene doline več okusov 150 g 1,29 Eur..Pivo Laško Zlatorog 0,00% 0,5 l 0,85 EUR…In Spar ni bil ravno med najcenejšimi..Imam nekaj starih katalogov, res je nekaj teh izdelkov v akcijah, ampak tudi danes so akcije…in vse 1x -1,5x dražje…Več kot 100%!!!!.Aja, pa bencin je bil 1 EURO!!!!....A so se vam v tem času od konca leta 2020 tudi plače in penzije dvignile za več kot dvakrat?..Tisti ki je imel tedaj v fašizmu 750,00 EUR penzije, ima res danes v Svobodi 1500,00 eur in več, da lahko dohaja tole? Ne vem če…Vam bo ta enkratna predvolilna »božičnica« trajno povrnila kupno moč?.. ..Malo razmislite v tem smislu, ko boste drugo leto volili….
ODGOVORI
9 2
Skunk Works
29. 09. 2025 17.10
Res a ne, ko človek malo pogleda kakšne so bile cene v fašizmu...saj ne morš verjet....
ODGOVORI
0 0
Un71
29. 09. 2025 16.51
+3
Že po temu kdo je glasoval za, se vidi kam pes taco moli... za razloge se bo pa še malo počakalo. Do prvih prodaj državnih nepremičnin?
ODGOVORI
3 0
tornadotex
29. 09. 2025 16.51
+5
Leva falanga je odprla nebo za provizije...beri korupcijo..
ODGOVORI
8 3
tron3
29. 09. 2025 16.44
+4
Nič hudega, bodo pač imeli notarji in odvetniki več dela!!! S tem so ustavni sodniki poskrbeli za svoje, to pa ni nič tazga, da nekdo poskrbi za svoj ceh!!!
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 16.37
+5
Zato je pa fajn v Sloveniji...
ODGOVORI
5 0
JApajaDAja
29. 09. 2025 16.44
+5
vsak dan bolj....
ODGOVORI
5 0
Slavko BabIč
29. 09. 2025 16.36
+10
ti nepremičninarji so itak en n#teg, saj zvišujejo cene stanovanj in hiš!
ODGOVORI
11 1
ActiveR
29. 09. 2025 16.21
+11
Torej bo pri poslih Litijska 51 provizija znašala tudi 100 % in več, se pravi, da tudi nebo nad nami ne bo več meja! Bravo leva ustavna falanga!
ODGOVORI
12 1
ROMELS
29. 09. 2025 16.13
+12
Bogatunom so še bolj na široko odprli pot do globokih denarnic.
ODGOVORI
13 1
