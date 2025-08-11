Svetli način
Slovenija

Nič več testiranj na THC v krvi? Predlog zakona Svobode in Levice

Ljubljana, 11. 08. 2025 18.21 | Posodobljeno pred 36 minutami

Špela Bezjak Zrim
Ali bodo delodajalci ostali brez pravice, da bi delavce na rednem zdravniškem pregledu testirali na prisotnost THC v krvi? Novost predvideva predlog Zakona o konoplji za omejeno osebno rabo, ki so ga spisali poslanci Gibanja Svoboda in Levice. Strokovni kolegij medicine dela se je na novost ostro odzval, zdravniki so prepričani, da bi prepoved testiranja onemogočila odkrivanje zlorab, kar bi lahko vodilo v zmanjšanje varnosti in zdravja pri delu. Na nogah je tudi prometna sekcija Obrtno-podjetniške zbornice, ki opozarja, da postaja poklic voznika zaradi razmer na cestah vse bolj tvegan, zato bi morali spodbujati ničelno toleranco do uporabe prepovedanih substanc.

kekyooo
11. 08. 2025 20.30
naj izenačijo z alkoholom torej dostopno za kupit v lekarni, obdavčeno, na delu in na cesti pa moraš še vedno bit 0,0
ODGOVORI
0 0
PuabloC
11. 08. 2025 20.29
+1
Ne no. Potem pustimo še alkohol, heroin... a smo res šli . T.. p.... m....... .
ODGOVORI
2 1
Solatko
11. 08. 2025 20.28
+1
sami narkomani v vladi...zato pa nočejo da se na drogice testirajo
ODGOVORI
2 1
Quatflow
11. 08. 2025 20.27
+1
A zato se nečejo testirat?
ODGOVORI
1 0
Julijann
11. 08. 2025 20.26
+3
Haha, se vid kdo je popolnoma zadrogiran.
ODGOVORI
4 1
UnknownIdentity
11. 08. 2025 20.26
-4
Se strinjam in pa zdravniski pregledi so nasploh namenjeni samo temo da drzava sluzi. Cisto brezvezni. v Avstriji prides na razgovor in ce delodajalcu ustrezas pripravi pogodbo podpises in zacnes drugi dan delat.
ODGOVORI
0 4
Rožle Patriot
11. 08. 2025 20.26
+5
Ajde, čimprej zamenjat to nesposobno vlado vseh časov ... predno nam še kakšno večjo neumnost ne ušpičijo .. !!!!
ODGOVORI
6 1
Kviz
11. 08. 2025 20.22
+7
To je tako kot bi pijanec pisal zakon o alkoholizmu.
ODGOVORI
9 2
24 urni trač medij
11. 08. 2025 20.22
-5
Vsaj v necim se strinjam z levico pa ti tadrugmi
ODGOVORI
2 7
xxman.y
11. 08. 2025 20.27
+3
narkomani se boste tako strinjali z vsem kar je vam v prid...
ODGOVORI
3 0
pravica1
11. 08. 2025 20.20
+5
Narediti bi morali enako kot za alkohol, pa bi bilo najbolj posteno in pravilno.
ODGOVORI
5 0
vicente
11. 08. 2025 20.19
+0
meni so vzeli kri za pregled in je pokazala prisotnost na THC,ker sem jemal CBD kapljice za bolše spanje,po tednu dni brez kaplic je bil urin čist,doktor je dejal da nisem prvi.
ODGOVORI
1 1
Cupko
11. 08. 2025 20.19
+0
Ne smejo to odobriti kajti tudi med politiki je prisotno veliko droge. Sami sebi že ne bodo pljunili v skledo!
ODGOVORI
4 4
RecMiG
11. 08. 2025 20.18
+0
Odvajanje od alkohola te lahko ubije, odvajanje od heroina ne, čeprav bi si mnogi tistih par dni želeli da so mrtvi. Pa je alkohol dovoljen, tu pa zaradi trave take zganjajo.
ODGOVORI
3 3
Dimnikar84
11. 08. 2025 20.17
+0
Pravilno , podpiram vlado ,dovolj je pobiranja denarja itd. Ljudem ki pokadijo kaksen joint , po 7 Dneh se zmeraj kaze da sem kadil pa nisi zadet ze 6 dni , kdaj vam bo jasno band zabita
ODGOVORI
9 9
xxman.y
11. 08. 2025 20.28
+1
Pol pa ne kadit narkoman... pa bo vse OK.
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
11. 08. 2025 20.17
+2
pri nas so vsi sodelavci ki kadijo travo nevrotični in zoprni, neprimerni za delo v teamu treznih. od 20 imamo cca 3 tovrstne ki že zjutri pred šihtom enega domačga skadijo.
ODGOVORI
6 4
pravica1
11. 08. 2025 20.23
-1
Odvisno kaj delas, jaz poznam primere, ki vec naredijo, padejo not pa delajo brez distrakcij 🤷‍♂️ Je pa odvisno od dela
ODGOVORI
0 1
anko46
11. 08. 2025 20.13
+2
Ni pravično, da te vržejo iz službe, ker si si skadil enega v prostem času. Naj ugotavljajo trenutno zadetost, kot pri alkoholu
ODGOVORI
8 6
medŠihtom
11. 08. 2025 20.17
-2
pri nas so vsi sodelavci ki kadijo travo nevrotični in zoprni, neprimerni za delo v teamu treznih. od 20 imamo cca 3 tovrstne ki že zjutri pred šihtom enega domačga skadijo. še kako pravično je.
ODGOVORI
3 5
Verus
11. 08. 2025 20.12
-5
Delodajalci so si sami krivi, da je do tega vsega prišlo. Laganje o plači in spor z zaposlenimi glede plače (in to dobrimi, vrhunskimi zaposlenimi) se je zdaj odbil in bo treba že tako ali tako objavljati plače. Ko je oseba ponudila testiranje na mamila, se je osebo namesto pohvale in pripravljenost sodelovati ignoriralo, kmalu bo pa treba zaposliti tudi tiste, ki niso čisto prisebni, ker ne boste vedele, ko so recimo kot voznik dostave povsem neprisebni, ker so pod vplivom. - No, kar je pa najbolj parodično je pa to, da država, ki prepove VEJP (paro z okusom), trdi, da pa psihoaktivna marihuana ni problem in da delodajalec ne sme posegati v svobodo delavca :) Oblast imamo takšno, da bi nam Butalci zavidali, kako dobro smo jih kopirali.
ODGOVORI
0 5
jast123
11. 08. 2025 20.07
+6
ničelna toleranca bi morala biti
ODGOVORI
12 6
anko46
11. 08. 2025 20.11
+2
Zakaj bi te kaznovali, ker si si skadil enega v prostem času? Razlike med alkoholom in travo ni, le da se trava dlje vidi v krvi in še dlje v urinu.
ODGOVORI
6 4
Verus
11. 08. 2025 20.26
Nič vam ni jasno, nič. Ampak tisti, ki govori z razumom je redko razumljen med množico. Zato tudi ni redek pojav, da so čudoviti ljudje na družbenem robu, norci pa celo na oblasti.
ODGOVORI
0 0
Naiskreni
11. 08. 2025 20.26
+2
Daj utemelji zakaj točno bi enga skadil?
ODGOVORI
2 0
Verus
11. 08. 2025 20.28
Postajate družba, v kateri se podpira blage oblike narkomanije, ploskate ženskam, ki se slačijo in najbolj sovražite resnično inteligentne ljudi. To se vidi v vseh sferah družbe. V politiki, v podjetništvu, v zasebnih življenjih. Jadna družba kolosalne neumnosti, kolektivne norosti in popolnega opuščanja standardov.
ODGOVORI
0 0
anko46
11. 08. 2025 20.30
Zakaj pa ti toliko alkohola spiješ?
ODGOVORI
0 0
