Nič več testiranj na THC v krvi? Predlog zakona Svobode in Levice

Ali bodo delodajalci ostali brez pravice, da bi delavce na rednem zdravniškem pregledu testirali na prisotnost THC v krvi? Novost predvideva predlog Zakona o konoplji za omejeno osebno rabo, ki so ga spisali poslanci Gibanja Svoboda in Levice. Strokovni kolegij medicine dela se je na novost ostro odzval, zdravniki so prepričani, da bi prepoved testiranja onemogočila odkrivanje zlorab, kar bi lahko vodilo v zmanjšanje varnosti in zdravja pri delu. Na nogah je tudi prometna sekcija Obrtno-podjetniške zbornice, ki opozarja, da postaja poklic voznika zaradi razmer na cestah vse bolj tvegan, zato bi morali spodbujati ničelno toleranco do uporabe prepovedanih substanc.