Nič več žaljivih in vulgarnih napisov na registrskih tablicah

KR-neki, KP-nafaka, CE-orgasm ... To so primeri registrskih tablic, ki so jih vozniki imeli oziroma jih imajo na svojih vozilih - od izvirnih, pa do neprimernih, žaljivih.

Mnenja o tem, kaj je sprejemljivo in kaj ne, so deljena. "To ne sodi na cesto, čeprav okusi so različni," pravi ena od naključno vprašanih, spet drugi, da so njegove tablice vedno klasične.

Tablica 'KR-enny' na primer ni žaljiva, je pa posebna, izvirna. A predvsem neprimernih napisov na cestah ne bomo več gledali. Če bo referent ob registraciji ocenil, da gre za žaljivo, vulgarno besedo, bo o tem obvestil agencijo za varnost prometa. Od tam pa postopek naprej. "O tem pisno obvestimo ministrstvo za infrastrukturo, ki pridobi mnenja drugih pristojnih organov," pojasnjuje Jože Tršelič iz Agencije za varnost prometa (AVP). In šele potem pade odločitev, AMZS pa nazaj dobi informacijo, ali se takšna tablica lahko naredi ali ne.

A tak postopek lahko seveda traja - teden, dva, ali dlje. Od konca oktobra 2018, odkar velja nov pravilnik, so tako že odločali o enem takšnem primeru in tudi zavrnili izdajo željene registrske tablice.

Velja pa za vse jezike. Pravilnik namreč ne določa le slovenski jezik, ampak tudi tuje žaljivke.

Sicer je primerov, ko vozniki želijo svoje napise na tablicah relativno malo, vendar pa je trend v porastu. So pa takšne tablice tudi dražje. Dve tablici z napisom (do šest črk) staneta 120 evrov, navadni pa približno desetkrat manj - nekaj več kot 18 evrov.