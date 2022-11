Ničelna toleranca do nasilja in zaščita žrtev: 'Krivdo mora nositi storilec'

"Zaradi nasilja v družini ali v povezavi z njim na svetu na dan umre 137 žensk. Tudi v Sloveniji je dom najnevarnejši kraj za ženske," opozarja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar . Najhujše oblike nasilja nad ženskami pa so do današnjega dne v Sloveniji zabeležili že 12 primerov. Ob tem je ministrica navedla, da v kar dveh tretjinah primerov femicida nasilje nad ženskami oz. nasilje v družini ni bilo prijavljeno, v eni tretjini pa je storilec kršil prepoved približevanja.

Ali torej glede na statistiko, ki predstavlja nasilje nad ženskami, a v resnici ne riše celotne slike pretresljivih zgodb, slovenski sistem deluje v prid žrtvam? Sogovorniki so v odgovoru jasni – ne. Zato so si postavili dva cilja. Prvi je krepitev ničelne tolerance v družbi, politiki in tudi medijih do nasilja nad ženskami in v družini, drugi pa je krepitev učinkovitosti ukrepanja, da institucije zaščitijo žrtev, ji povrnejo varnost, kontrolo nad lastnim življenjem in dostojanstvo ter istočasno ustrezno ukrepajo zoper storilca. Ob tem pa želijo krepiti tudi zaupanja v državne institucije, s čimer bi žrtve in vse ostale spodbudili k prijavljanju tovrstnih dejanj.

Femicid, nasilje in 'sodobni patriarhat'

"Ženske še vedno ne zaupajo v sistem do te mere, da bi se javno izpostavile in nasilje prijavile," je poudaril minister za socialne zadeve Luka Mesec. Slednje pa je na več ravneh poudarila tudi Katja Zabukovec Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo. Slednje se lahko zgodi le s prenehanjem minimaliziranja, opravičevanja in ščitenja storilcev ter prelaganja odgovornosti na žrtve. "Vse delo ne more biti opravljeno s strani vlade, ogromno dela je treba narediti tudi na ravni socialne mreže," je dejala ter dodala, da je nujno spremeniti sistem, da tako ne bo ostalo le pri izpovedih žrtev.