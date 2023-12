'Nihče ne mara davkov, ampak pogovarjajmo se o tem, zakaj smo katerega uvedli'

Ogroženih je 50 tisoč delovnih mest, ki jih Slovenskim podjetjem zagotavlja partnerica Nemčija, čakajo nas za 80 odstotkov višji računi za elektriko, zmanjšuje se prehranska varnost države. Na vse to in še več je vlado Roberta Goloba opozorilo 15 gospodarskih združenj, ki že vse leto opozarjajo tudi na tako imenovano davčno reformo iz ozadja, ko so v taki ali drugačni obliki prišli novi davki, zadnjega je vlada napovedala z davkom na dohodek pravnih oseb.

Celovite reforme po spomladanskem fiasku, ko je finančni minister Klemen Boštjančič pred kamerami prvič razlagal o davčni reformi, ki se potem ni zgodila, razbremenitev plač je obljubljal tudi premier Golob, ni na vidiku, le nova obljuba Roberta Goloba, da davčna reforma bo. Kot tudi redna srečanja z gospodarstvom, prvo že v sredo, kar slednje sicer pozdravlja a hkrati opozarja – ne besede, dejanja so tista, ki štejejo. Gre za izsiljevanje? Tako je finančni minister razumel tiskovno konferenco gospodarstva. "Če govorimo o izsiljevanju, je treba vprašati, kdo je žrtev," odgovarja predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Marko Lotrič. Dodal je, da če se pogleda, kdo je žrtev leta in pol trajajočih novih davkov, so to ljudje in gospodarstvo. "Potem lahko rečemo tudi, da vlada v tem primeru dela mačehovsko tako do ljudi kot do gospodarstva," je nadaljeval Lotrič in opomnil, da je vlada v oktobrski spremembi načrta za okrevanje in odpornost zmanjšala sredstva za gospodarstvo v višini 126 milijonov evrov.

"Karkoli vlada naredi, gospodarstvo oz. gospodarske organizacije vpijejo: 'Nižji davki, nižji davki'," pa na drugi strani pravi minister Klemen Boštjančič. Povedal je, da se je v zadnjem mesecu srečal z vsemi večjimi gospodarskimi združenji, kjer so se odkrito pogovarjali tudi o področju davkov. "Na teh sestankih je bilo zelo malo nestrinjanja. Govorimo o začasnem povečanju ddpo-ja in uvedbi davka na bilančno vsoto bank. Večkrat je bilo pojasnjeno, zakaj. Ker je Slovenija štiri mesece nazaj doživela največjo naravno katastrofo v zgodovini. Samo te dva davka skupaj bosta v petih letih prinesla manj kot milijardo in pol prihodkov v proračun, medtem ko neposredni stroški znašajo tri milijarde, skupaj s posrednimi pa 10 milijard," je izpostavil. "Nihče ne mara novih davkov, ampak pogovarjajmo se o tem, zakaj in po kakšnih analizah smo kateri davek uvedli," je poudaril minister. A Lotrič je očitke, da so gospodarstveniki na tiskovnih konferencah pogumni, na sestankih pa ne nasprotujejo toliko, zanikal in zagotovil, da so vse delodajalske in gospodarske organizacije, skupaj s kmetijstvom, enotne.

icon-expand Boštjančič in Lotrič v oddaji 24UR ZVEČER. FOTO: POP TV

Ob tem je Lotrič poudaril, da je vlada gospodarstvu naprtila tudi birokratske ovire in navedel Zakon o evidentiranju. "Največ problemov vlada povzroča sodelavkam in sodelavcem, ljudem, ki morajo vsaj trikrat na dan dobro premisliti, ali so se štempljali ali ne. Če pozabijo samo enkrat, že kršijo pravila. 21 organizacij naj bi zaradi tega že oglobili," je povedal in dodal, da je vlada gospodarstvo že lani obremenila tudi z drago elektriko, nato z mini davčno reformo. Boštjančič je povedal, da ga moti, da se skače iz ene teme na drugo in da se lahko pogovorijo o vsakem davku posebej. "Kar se tiče čezmejnih storitev. Junija je ministrstvo pripravilo analizo in jo poslalo vsem socialnim partnerjem. Septembra smo jo dopolnili," je povedal in dodal, da so čakali, saj so slišali kritike, češ da njihova analiza ni ustrezna. Odgovora dveh organizacij so prejeli šele pred slabim tednom. "V resnici niso nič novega pokazali," je povedal.