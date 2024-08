'Nihče ne more imeti pravice, da grozi in ustrahuje vse ostale'

Romska problematika na jugovzhodu Slovenije je vedno bolj pereča. Župani, policija, koalicijska in opozicijski stranki so v akciji. Se vladajoča koalicija Roberta Goloba odziva prepozno? Nekdanji župan Kočevja, Vladimir Prebilič, je s skupino županov in več kot 30.000 podpisi že lani vložil paket zakonov za urejanje romske problematike.

Kot je povedal Vladimir Prebilič, je razočaran, saj je bilo županom jugovzhodne Slovenije obljubljeno, da bo vlada pripravila boljše predloge za obvladovanje romske problematike, potem ko so zavrnili njihove. Osem mesecev kasneje pa ni ničesar na vidiku, je opozoril. Na vprašanje, kako bi morali zagotoviti varnost v šolah, odgovarja: "Šola mora zagotavljati varnost, to ni vezano le na romske otroke. A nekaj bo na tem področju treba narediti. Vsi otroci, ki povzročajo strah in trepet drugim, ne glede na to, od kod prihajajo, imajo doma starše. In sprašujem se, kakšni ukrepi so bili sprejeti, da bi starši teh otrok utrpeli kakšne posledice. Predaleč je šla ta toleranca in to se danes vrača tudi v obliki vse več nasilja v šolah." Želi si konkretnih in boljših predlogov vlade. Kot je izpostavil: "Dokler ne bo zakon omogočal posege v svoboščine tistih, ki kratijo svoboščine ostalih, sprememb na terenu ne bo. Župani in županje občin na jugovzhodu ugotavljajo, da je stvar ušla izpod nadzora in da je treba nekatero zakonodajo korigirati do te mere, da bomo lahko vsi normalno sobivali".

Poudarja, da se je treba nujno vprašati, ali so vsi otroci varni v šoli in to bo nujno doseči: "Noben posameznik ne more imeti pravice, da grozi in ustrahuje vse ostale. A tudi nasilni otroci imajo doma svoje starše, ki bodo morali utrpeti posledice ravnanja svojih otrok, ki očitno niso bili deležni vzgoje. Torej, treba bo začeti omejevati določene svoboščine, zelo jasno definirati, katere stvari so in katere niso dovoljenje in omogočiti vsem, ki obiskujejo šolski prostor, da se tam počutijo varne in da pridejo do znanja."