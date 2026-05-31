Slovenija

Nihče od poškodovanih v nesreči minibusa ni v smrtni nevarnosti

Postojna, 31. 05. 2026 11.48 pred 33 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.V.
Prometna nesreča na cesti proti Predjami

Policisti PU Koper so sporočili, da je bilo v nesreči v Predjami poškodovanih 11 potnikov ter 71-letni voznik minibusa. V nesreči je bil samoudeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo 13 potnikov.

Policisti so ugotovili, da je voznik pripeljal minibus na parkirišče. Da bi obrnil, je zapeljal vzvratno, pri tem pa zapeljal preko robnika in zdrsnil vzvratno po travnati brežini, kjer se je prevrnil na bok. 

V nesreči so bili lažje poškodovani 71-letni voznik minibusa, državljan Hrvaške, in 11 potnikov državljanov Turčije, dva pa sta se huje poškodovala. Enega so s helikopterjem, drugega pa z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. 

Nihče od potnikov po naših podatkih ni v življenjski nevarnosti. Avtobus so dvignili in zaključili z delom ob 17.13 uri. Policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

MasteRbee
31. 05. 2026 13.19
71 let je že visoka starost za voznika avtobusa. Včasih je bil to bonificiran poklic.
bibaleze
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
