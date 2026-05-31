Nihče od poškodovanih v nesreči minibusa ni v smrtni nevarnosti

Policisti so ugotovili, da je voznik pripeljal minibus na parkirišče. Da bi obrnil, je zapeljal vzvratno, pri tem pa zapeljal preko robnika in zdrsnil vzvratno po travnati brežini, kjer se je prevrnil na bok.

V nesreči so bili lažje poškodovani 71-letni voznik minibusa, državljan Hrvaške, in 11 potnikov državljanov Turčije, dva pa sta se huje poškodovala. Enega so s helikopterjem, drugega pa z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

Nihče od potnikov po naših podatkih ni v življenjski nevarnosti. Avtobus so dvignili in zaključili z delom ob 17.13 uri. Policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa.