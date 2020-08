'Nihče si ne želi režima, ki lahko množice nedolžnih ljudi zapira v taborišča'

Spomnimo, v uredništvu smo pridobili dokument, ki razkriva navodila policistom, kako naj postopajo s tujci, ki izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito na naših policijskih postajah. Do negativnega odgovora jim morajo omejiti gibanje v centru za tujce – kot izgovor za to se uporablja karantena – oni pa na tak način nimajo možnosti dostopa do pritožbe oz. pravne pomoči.

Da to nikakor ne drži, pa opozarjajo v Delovni skupini za azil. " Da v zakonu ni podlage za avtomatično omejevanje gibanja prosilcev za azil, posredno priznava že Ministrstvo za notranje zadeve samo, saj je nedavno predlagalo spremembo Zakona o mednarodni zaščiti prav v smeri, da bi takšno ravnanje policiji omogočilo. Bolj jasno je tukaj Upravno sodišče, ki je v večini od dosedanjih 75 pritožb na odvzem prostosti odločilo, da za to ni zakonske podlage. Jasno je tudi Sodišče EU v Luksemburgu, ki je identično ravnanje Madžarske letos maja obsodilo kot protizakonito ," so zapisali.

'Iz odločb je jasno razvidno, da individualne okoliščine niso bile upoštevane'

Tudi trditve policije, da imajo vsi tujci možnost za podajo prošnje za mednarodno zaščito in da jih do končane rešitve postopka ne vračajo, niso resnične, opozarjajo v Delovni skupini za azil.

Kot pravijo, so od prosilcev pridobili odločbe policije o izgonu iz države, iz katerih je jasno razvidno, da individualne okoliščine in prošnje za azil niso bile upoštevane. "Celotna skupina je na primer dobila identično odločbo, v kateri je izpuščena namera prošnje za mednarodno zaščito, navedeno pa je, da so "iskalci zaposlitve". Jasno je, da bi se pritožili nad priporom, če bi za to imeli možnost, vendar v pritožbenem roku niso imeli možnosti dostopa do odvetnika. Kljub večkratno izraženi nameri prošnje za azil so jim policisti ponavljali, da se po končani karanteni vračajo v Bosno. To se je potrdilo z deportacijo več oseb, kar je tudi sprožilo protest."

'Protest v takšnih okoliščinah je bil le vprašanje časa'

Na policiji tudi pravijo, da glede na kapacitete in zasedenost Centra za tujce Postojna "težko razumejo očitke o prenatrpanosti in slabih razmerah", protest prosilcev za azil, med katerim se je eden celo samopoškodoval, pa je bil po njihovih besedah dejanje dveh posameznikov, ki sta splezala na kontejner in kmalu prostovoljno sestopila.