NIJZ bo zdravstvenim zavodom poslal podatke o 5977 izbrisanih napotnicah

Kot so pojasnili na NIJZ, bo moral vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti najprej preveriti, v katerih primerih je prišlo do izbrisa termina. Razlogov je lahko več. Ena od možnosti je, da izvajalec pri prestavljanju termina zdravstvene storitve ni prijavil na nov termin, pač pa na starega. Stari termin je nato sistem avtomatsko izbrisal oz. zaklenil.

Na ministrstvu za zdravje so namreč z oktobrom znova vzpostavili sistem brisanja neizkoriščenih terminov zdravstvenih storitev s čakalnih seznamov. Pri tem je bilo prizadetih 5977 oseb, ki so imele eno ali več napotnic za pregled v prihodnosti, torej pregled, ki se ga še niso mogli udeležiti, pa so jim prihodnje termine izbrisali.

Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so sporočili, da ne vedo, koliko je bilo pri njih morebitnih izbrisov terminov. Za seznam so zaprosili NIJZ, ko ga bodo dobili, bodo bolniki z neupravičeno zbrisanim terminom prejeli novega: " S tem bomo poskušali zagotoviti, da nobena obravnava ne bo odpadla zaradi neupravičenega izbrisa. "

Prebivalci naj ob tem počakajo na informacije s strani izvajalcev zdravstvenih storitev, ki bodo podatke prečistili in bolnike znova obvestili o novih terminih glede na stopnjo nujnosti, so poudarili.

Na ministrstvu odgovornost pripisujejo napakam zdravstvenih izvajalcev pri zamikanju terminov. Pozivajo jih, naj ugotovijo, kje je prišlo do napak.

Medtem so v NSi vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za zdravstvo, kjer bodo med drugim zahtevali "odgovornost z imeni in priimki". Po njihovem mnenju problematika kaže na to, da so se na ministrstvu za zdravje skrajševanja čakalnih vrst lotili "povsem amatersko".