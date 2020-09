NIJZ dovoljenje za prireditev OKS izdal 14. septembra, organizatorji so bili na maske opozorjeni

NIJZ je danes objavil pojasnilo glede izdanega pozitivnega mnenja za izvedbo ponedeljkove dobrodelne prireditve OKS, ki so se je med drugimi udeležili predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Slednja se je znašla pod plazom kritik, ko so po spletu zaokrožile fotografije gostov za omizjem, na katerih pa udeleženci niso imeli zaščitnih mask, čeprav so v zaprtih javnih prostorih obvezne.

"V zaprtih prostorih je potrebno pravilno nošenje maske, ki pokriva nosno-ustni predel. Potrebno je zagotoviti prezračevanje zaprtih prostorov v skladu z navodili NIJZ. Vse navedene ukrepe za preprečevanje prenosa obolenja covid-19 je potrebno dosledno izvajati," je razbrati iz komentarja NIJZ.

Pri tem je ključnega pomena, da se dogodka udeležijo zgolj zdrave osebe, stalno vzdrževanje ustrezne priporočene razdalje med obiskovalci, higiena rok in higiena kašlja ter čiščenje in razkuževanje površin, s katerimi prihajajo v stik obiskovalci.

Mnenje je NIJZ izdal 14. septembra glede na trenutno epidemiološko situacijo. Organizatorja je pozval, naj spremlja razmere in morebitne spremembe odlokov, prav tako so ga izrecno pisno opozorili, da je v zaprtih prostorih potrebno pravilno nošenje mask oziroma druge zaščite nosno-ustnega predela.

Za izvajanje in upoštevanje ukrepov, navedenih v vlogi, je odgovoren organizator, so zapisali na NIJZ. Ob tem so poudarili tudi odgovornost vsakega posameznika. "K preprečevanju širjenja covida-19 lahko s tem, da v vseh življenjskih situacijah dosledno izvajamo preventivne higienske ukrepe, prispevamo vsi," so prepričani.

Direktor NIJZ Milan Krek je že včeraj poudaril, da bi moral organizator nadzorovati uporabo mask na prireditvi. "Ni dovolj, da samo pove, kako se je treba vesti," je dejal. Prireditev se po njegovih besedah sploh ne bi smela odvijati, dokler si navzoči ne bi namestili mask.

Na OKS so v torek pojasnili, da so dobrodelno javno prireditev, na kateri je bilo 140 ljudi, organizirali skladno s priporočili in navodili NIJZ. Pridobili so tako soglasje NIJZ v skladu z odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi kot tudi soglasje policije. Kot organizatorji so za dogodek vodili listo prisotnih, ob vhodu na dogodek so informacijske table obveščale o primerni medsebojni razdalji in higieni kašlja, vsebovale pa so tudi splošna pravila za preprečitev širjenja okužb.