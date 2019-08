NIJZ: Kopalci naj se po kopanju v Blejskem jezeru stuširajo

Kot so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, lahko alge opazimo kot rjavo obarvana področja na mestih, kjer voda miruje. Inštitut poleg kopanja na območju alg odsvetuje tudi sedenje na posušenih algah na obrežju jezera ter po kopanju priporoča tuširanje. V primeru alergijskih reakcij, kot so draženje kože in sluznic ter oteženo dihanje, pa kopalcem svetuje, naj poiščejo zdravniško pomoč.

Špela Remec Rekar, ki v sektorju za ekološko stanje voda na Agenciji RS za okolje spremlja stanje Blejskega jezera, že dlje časa opozarja, da se ekološko stanje jezera, ki je bilo dolgo med zmernim in dobrim, slabša. Razlogi za to so skokovit porast turizma, povečanje prometa ob in na jezeru ter povečanje števila ribičev in kopalcev. Za izboljšanje razmer je nujna manj intenzivna raba pojezerja, je prepričana.

Kot zagotavljajo na Občini Bled, si prizadevajo, da bi bili vplivi na Blejsko jezero, ki jih povzroča človek, čim manjši. Letos je tako občina končala z izgradnjo manjkajočega dela kanalizacije ob Blejskem jezeru, postopno pa tudi zapira jezersko skledo za promet.