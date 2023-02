NIJZ: Ni znakov o onesnaženosti širše okolice po eksplozijah na Vrhniki

V eksplozijah v vrhniškem podjetju Hamex je ena oseba umrla, dve osebi pa sta huje poškodovani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Trenutno je širša okolica kraja eksplozije zavarovana, gasilske enote pa sanirajo kraj. Civilna zaščita Vrhnika občane prosi, naj se na območju eksplozije ne zadržujejo in ne "tešijo radovednosti".

"Po prvih informacijah s terena ni znakov, da bi bila onesnažena širša okolica. Priporočamo pa, da se izogibate bližnji okolici objekta," so poudarili v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Dodali so, da bodo situacijo nadalje spremljali in o svojih ugotovitvah javnost sproti obveščali.

So pa poudarili, da se tako kot v drugih primerih požarov v okolico sprošča velika količina dima in so zaradi tega povečane količine delcev v zraku. Zato se lahko pri ljudeh, ki so dimu izpostavljeni, pojavijo zdravstvene težave.

Še posebej so lahko ogroženi dojenčki in otroci, nosečnice, starejši ljudje, ljudje z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi dihal (astmo, KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi) ter sladkorni bolniki. Onesnaženemu zraku se lahko izognemo le z umikom v manj onesnaženo okolje. Nekaj časa lahko to zagotavljamo z zadrževanjem v zaprtih prostorih, svetuje NIJZ.

Na njihovi spletni strani so objavljena tudi priporočila za prebivalce ob požaru.