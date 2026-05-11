NIJZ o hantavirusu: Tveganje za Slovenijo je zanemarljivo

Nacionalni inštitut za javno zdravje je preko stalnega sodelovanja z mednarodnimi strokovnimi mrežami, Svetovno zdravstveno organizacijo in Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni obveščen o hantavirusni okužbi na križarki. "Na podlagi dosedanjih informacij ocenjujemo, da je javnozdravstveno tveganje za Slovenijo zelo majhno oziroma zanemarljivo," so zapisali v današnjem obvestilu za javnost.

Kaj je hantavirusni pljučni sindrom?

Pri obolelih na ladji so potrdili hantavirusni pljučni sindrom (HPS), ki ga povzročajo določene vrste hantavirusov, med njimi tudi andski virus (ANDV). Ta oblika bolezni se začne z gripi podobnimi simptomi, kot so vročina, mrzlica, glavobol in slabo počutje, pojavijo pa se lahko tudi prebavne težave. Bolezen lahko nato napreduje v hudo prizadetost pljuč in srca, z nabiranjem tekočine v pljučih, dihalno stisko, srčnim popuščanjem in kardiogenim šokom. Smrtnost pri tej obliki okužbe je visoka in lahko dosega med 30 in 60 odstotkov.

Kako se prenaša?

Rod hantavirusov vsebuje 37 vrst, ki se praviloma prenašajo z glodavcev na ljudi, najpogosteje z vdihavanjem aerosolov, ki nastanejo iz izločkov okuženih glodavcev. Glodavci viruse izločajo z urinom, iztrebki in slino, sami pa praviloma ne zbolijo. Prenos med ljudmi je zelo redek in je bil doslej opisan za vrsto hantavirus andesense, andski virus (ANDV), ki kroži v Južni Ameriki (predvsem Argentina in Čile). Epidemiološke raziskave kažejo, da je bil za prenos hantavirusa ANDV potreben tesen in dolgotrajen stik z bolnikom v zgodnji fazi bolezni, predvsem znotraj gospodinjstev oziroma družin. Običajni, kratkotrajni socialni stiki niso predstavljali tveganja. Ni dokazov, da bi se hantavirus ANDV prenašal po zraku (aerogeno), zato je za prenos med ljudmi potrebna bližina (do 2 metra ali manj) in daljši tesen stik. Ni dokazov o trajnem širjenju virusa v skupnosti ali zdravstvenih ustanovah.

Hantavirusi v Sloveniji

Andskega virusa v Sloveniji ni. Pri nas se pojavljata predvsem virusa Puumala in Dobrava, ki povzročata hemoragično mrzlico z renalnim sindromom (HMRS), znano tudi kot mišja mrzlica. Potek bolezni je pri teh okužbah drugačen, gre predvsem za prizadetost ledvic, in praviloma blažji kot pri hantavirusnem pljučnem sindromu. Tudi smrtnost je pri mišji mrzlici bistveno nižja, okrog enoodstotna. Okužbe z omenjenima virusoma se v Sloveniji najpogosteje zgodijo pri opravilih na vrtu, čiščenju zaprtih prostorov, kot so kleti ali lope, pri zadrževanju v naravi ter opravilih na kmetiji. Po podatkih NIJZ je bilo v Sloveniji v letih 2025 in 2026 prijavljenih po šest primerov HMRS. V letih, ko pride do namnožitve glodavcev, t. i. "mišjih letih", je število primerov lahko bistveno večje.

Kako preprečiti okužbo?