Slovenija

NIJZ o hantavirusu: Tveganje za Slovenijo je zanemarljivo

Ljubljana, 11. 05. 2026 10.47 pred 27 minutami 3 min branja 5

Avtor:
U.Z.
Hantavirus

Nacionalni inštitut za javno zdravje na podlagi dosedanjih informacij o hantavirusni okužbi na križarki ocenjuje, da je javnozdravstveno tveganje za Slovenijo zelo majhno oziroma zanemarljivo. Eva Grilc z NIJZ bo ob 13. uri podala izjavo glede spremljanja pojava okužbe. Na 24ur.com jo bomo prenašali v živo!

Nacionalni inštitut za javno zdravje je preko stalnega sodelovanja z mednarodnimi strokovnimi mrežami, Svetovno zdravstveno organizacijo in Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni obveščen o hantavirusni okužbi na križarki.

"Na podlagi dosedanjih informacij ocenjujemo, da je javnozdravstveno tveganje za Slovenijo zelo majhno oziroma zanemarljivo," so zapisali v današnjem obvestilu za javnost.

Preberi še Američan in Francozinja po prihodu domov pozitivna na hantavirus

Kaj je hantavirusni pljučni sindrom?

Pri obolelih na ladji so potrdili hantavirusni pljučni sindrom (HPS), ki ga povzročajo določene vrste hantavirusov, med njimi tudi andski virus (ANDV). Ta oblika bolezni se začne z gripi podobnimi simptomi, kot so vročina, mrzlica, glavobol in slabo počutje, pojavijo pa se lahko tudi prebavne težave. Bolezen lahko nato napreduje v hudo prizadetost pljuč in srca, z nabiranjem tekočine v pljučih, dihalno stisko, srčnim popuščanjem in kardiogenim šokom. Smrtnost pri tej obliki okužbe je visoka in lahko dosega med 30 in 60 odstotkov.

Kako se prenaša?

Rod hantavirusov vsebuje 37 vrst, ki se praviloma prenašajo z glodavcev na ljudi, najpogosteje z vdihavanjem aerosolov, ki nastanejo iz izločkov okuženih glodavcev. Glodavci viruse izločajo z urinom, iztrebki in slino, sami pa praviloma ne zbolijo.

Prenos med ljudmi je zelo redek in je bil doslej opisan za vrsto hantavirus andesense, andski virus (ANDV), ki kroži v Južni Ameriki (predvsem Argentina in Čile).

Epidemiološke raziskave kažejo, da je bil za prenos hantavirusa ANDV potreben tesen in dolgotrajen stik z bolnikom v zgodnji fazi bolezni, predvsem znotraj gospodinjstev oziroma družin. Običajni, kratkotrajni socialni stiki niso predstavljali tveganja. Ni dokazov, da bi se hantavirus ANDV prenašal po zraku (aerogeno), zato je za prenos med ljudmi potrebna bližina (do 2 metra ali manj) in daljši tesen stik. Ni dokazov o trajnem širjenju virusa v skupnosti ali zdravstvenih ustanovah.

Hantavirusi v Sloveniji

Andskega virusa v Sloveniji ni. Pri nas se pojavljata predvsem virusa Puumala in Dobrava, ki povzročata hemoragično mrzlico z renalnim sindromom (HMRS), znano tudi kot mišja mrzlica. Potek bolezni je pri teh okužbah drugačen, gre predvsem za prizadetost ledvic, in praviloma blažji kot pri hantavirusnem pljučnem sindromu. Tudi smrtnost je pri mišji mrzlici bistveno nižja, okrog enoodstotna.

Okužbe z omenjenima virusoma se v Sloveniji najpogosteje zgodijo pri opravilih na vrtu, čiščenju zaprtih prostorov, kot so kleti ali lope, pri zadrževanju v naravi ter opravilih na kmetiji.

Po podatkih NIJZ je bilo v Sloveniji v letih 2025 in 2026 prijavljenih po šest primerov HMRS. V letih, ko pride do namnožitve glodavcev, t. i. "mišjih letih", je število primerov lahko bistveno večje.

Kako preprečiti okužbo?

Pomembna je predvsem splošna in osebna higiena ter higiena okolja in prostorov. Ker se hantavirus, ki povzroča HMRS, prenaša z vdihavanjem izločkov glodavcev, je pomemben ukrep preprečevanja bolezni predvsem zatiranje glodavcev oziroma deratizacija. 

Zelo pomembno je tudi umivanje rok, po vsakem opravilu, pri katerem pridemo v stik z zemljo ali prahom predvsem v naravi. Pred čiščenjem prostorov, ki so bili dlje časa zaprti, še posebej, če smo opazili sledi glodavcev, naj se prostor dobro prezrači. Pomembno se je izogibati intenzivnemu prašenju, npr. raje uporabimo mokro tehniko čiščenja kot npr. pometanje. Ob intenzivnem prašenju se lahko zaščitimo tudi z masko.

KrEna007
11. 05. 2026 12.38
Naslednjih 14 dni bo klučnih, al kako je že?
zasvobodo22
11. 05. 2026 12.34
glede na to ,da v slo se ni obtozen kaznovan se noben covid zlocinec nic dobro nic kaze no za ihana je kr verjetno mrn strup poskerbel za pravico
wsharky
11. 05. 2026 12.27
če pa NIJZ tako svetuje, potem se bliža čas cešljenja, samo še Ivan Janša pride na oblast, pa bomo spet v vrsti stali, da nas piknejo
periot22
11. 05. 2026 12.30
Boste stali v vrsti vsi nismo in tudi ne bomo!!!!!!!!
trtr
11. 05. 2026 12.13
Pa vendarle bo čez en mesec zaprta država, Krek se že pojavlja po TV.
jedupančpil
11. 05. 2026 12.21
zaprt k nč, komaj čakam ... nobene gužve :)
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Prva smrtna žrtev malarije v Sloveniji: zakaj je ključna pravočasna zaščita
