PRENOS V ŽIVO: Kakšno je stanje okužb po onesnaženju vode v Maximarketu?

Mladenič vpraša ljubko dekle: "Bi vi šli v posteljo s tujcem, divjega pogleda in grdega obraza za milijon evrov?" "Seveda bi šla! Takoj!" "Ali bi šli z menoj v posteljo za tisoč evrov?" "Za kakšno me pa imate!" je ogorčeno dekle. "To sva že razčistila, sedaj se pogajava o ceni!"