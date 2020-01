Nijz o širjenju novega koronavirusa

Včeraj je Svetovna zdravstvena organizacija po vsem svetu zaradi novega koronavirusa iz Kitajske razglasila izredne razmere. Število smrtnih žrtev koronavirusa se je povzpelo na 213, okuženih je skorajda 10.000 ljudi. 'Točka nič' izbruha bolezni, Vuhan, je postalo mesto duhov.

Na križarki, ki je zasidrana v pristanišču blizu Rima, so italijanske oblasti zaradi suma okužbe z novim virusom uvedle karanteno za okoli 6000 ljudi. Na ladji je tudi najmanj šest Slovencev in pet Hrvatov. Rezultati testov na okužbo s koronavirusom pri 54-letni Kitajski so medtem že ovrgli sum, neuradno naj bi šlo za gripo.

V Sloveniji zaenkrat še nismo zabeležili nobenega primera, smo pa poročali o primeru moškega, ki je v Slovenijo pripotoval iz Kitajske preko Rusije. Ker se je slabo počutil se je želel prepričati, ali nima omenjenega virusa. Na informativno točko je prišel sam. Ker vročine in ostalih vidnejših simptomov pljučnice moški ni kazal, ga je zdravnica po pregledu in po posvetu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje poslala domov - z navodili, naj nosi masko in se izogiba stikov z drugimi.