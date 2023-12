NIJZ obravnava smrt zaradi meningokoknega meningitisa

Širi se kapljično – z drobnimi kapljicami, ki se iz ust in nosu sproščajo ob kihanju ali kašljanju, ko kapljice prepotujejo razdaljo do enega metra. Za prenos so najbolj nevarni zelo tesni, dolgo časa trajajoči stiki z bolnikom. Večje tveganje za okužbo imajo osebe, ki so bile v stiku z izločki bolnikovih ust ali nosu, npr. ob uporabi istega jedilnega pribora, posod, kozarcev, če so se z bolnikom poljubljale; zdravstveno osebje, ki je prišlo v tesnejši stik z bolnikom; sošolci v šoli in vrtcu, s katerimi je bil oboleli v tesnejših socialnih stikih, in najbližji prijatelji, vojaški kolektivi in otroci ter mladostniki v internatih – predvsem tisti, ki spijo v istem prostoru. Glavni vir okužb je običajno zdrav nosilec, ki po navadi sam ne zboli.

Inkubacija in potek bolezni

Čas od okužbe do izbruha bolezni je od 2 do 10 dni, običajno 3 do 4 dni. V tem času prodrejo meningokoki v kri in krožijo po telesu. Tako se naselijo tudi v možganskih ovojnicah, kjer povzročajo gnojno vnetje. Bolezen se običajno začne zelo naglo. Bolniku se lahko v nekaj urah stanje zelo poslabša. Temperatura zelo naglo naraste do 39 stopinj Celzija in več, prisoten je močan glavobol, bruhanje, trd vrat in mrzlica. Včasih je bolnik že po nekaj urah nezavesten. Na koži se lahko pojavi izpuščaj v obliki drobnih podkožnih krvavitev. Posebno huda oblika je meningokokna sepsa, ki se začne zelo hitro, bolnikovo stanje se slabša iz ure v uro. Za okužbo so najbolj dovzetni majhni otroci in mladostniki, še dodajajo na NIJZ.

Bolezen zdravijo z antibiotiki, v večini primerov pa je potrebno bolnišnično zdravljenje. Proti bolezni se lahko osebe zaščitijo tudi s cepljenjem.