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Slovenija

NIJZ odsvetuje gibanje na prostem med 10. in 18. uro

Ljubljana, 31. 07. 2026 13.18 pred 2 urama 3 min branja 9

Avtor:
STA Ne.M.
Vročinski val

Med vročinskim valom Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) odsvetuje gibanje na prostem med 10. in 18. uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, je poudarila predstojnica centra za zdravstveno ekologijo NIJZ Nina Pirnat. Pomembno je ustrezno zračenje in skrb za najranljivejše skupine, kot so starejši in otroci.

Zaradi toplotne obremenitve so prebivalci utrujeni, slabše razpoloženi in imajo motne spanja, v hujših primerih pa ob visokih trenutnih temperaturah obstaja tudi tveganje za izsušitev oziroma dehidracijo, toploten udar in toplotno kap. Ob pretiranem sončenju lahko pride tudi do opeklin in poškodb kože, je ob vročinskem valu opozorila Pirnat.

Poleg redne hidracije in izogibanja vročine je pomembno nositi zračna, ohlapna oblačila svetlih barv. "Če se gibamo po zelenih površinah in bližje voda, je toplotna akumulacija oziroma radiacija iz okolja manjša, kot če se gibamo po betonskih naseljih," je dejala. Pomembno je tudi zračenje prostorov ponoči oziroma v zgodnjih jutranjih urah. Ob začetku naraščanja vročine, pa je pomembno zapreti okna in zagrniti zavese, je svetovala Pirnat.

V času ozona čim manj na prostem

V četrtek je bila presežena opozorilna vrednost ozona. Pirnat je vsem svetovala, naj spremljajo opozorila in se v času visokih vrednosti ozona čim manj zadržujejo na prostem. Težave imajo lahko zlasti tisti, ki so tudi sicer bolj občutljivi, in sicer bolniki z določenimi kroničnimi boleznimi dihal.

Vročinski val
Vročinski val
FOTO: Bobo

Med občutljivimi skupinami prebivalcev, ki vročino težje prenašajo, je nanizala dojenčke, majhne otroke, nosečnice, starejše in osebe z določenimi kroničnimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni ledvic in sladkorna bolezen. Izpostavila je tudi osebe z višjo telesno maso in posameznike, ki jemljejo določena zdravila, med drugim zdravila za težave z duševnim zdravjem.

Vozičkov ne pokrivajte

Pogosto še vedno opazijo dojenčke v vozičkih, ki so pokriti s plenicami ali odejicami. "To je lahko smrtno nevarno, saj pod pokrivali nastane kupola toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ogreva. Če želimo dojenčke zaščititi pred soncem, uporabimo senčnik," je svetovala. Vsem, ki dojenčke izključno dojijo, je svetovala, da to med vročinskim valom počnejo pogosteje, adaptirani formuli pa je potrebno dodati več vode.

Vse je pozvala, da starejše večkrat spomnijo, naj pijejo vodo, saj je njihov občutek za žejo pogosto moten. "Svojci morajo vedeti, da je v tem trenutku potrebno pogostejše obiskovanje, klicanje in tudi preverjanje, ali so stanovanja starostnikov dovolj prezračena in ali imajo na voljo dovolj živil," je opozorila. Hkrati je izpostavila tudi pomen medsosedske pomoči.

Pogosto še vedno opazijo dojenčke v vozičkih, ki so pokriti s plenicami ali odejicami. "To je lahko smrtno nevarno," opozarjajo na NIJZ.
Pogosto še vedno opazijo dojenčke v vozičkih, ki so pokriti s plenicami ali odejicami. "To je lahko smrtno nevarno," opozarjajo na NIJZ.
FOTO: Thinkstock

Zlasti v velikih mestih, kjer je prezračevanje slabše, ni klimatskih naprav in kjer ni mogoče znižati temperature, je ključno, da se prebivalci zavedajo možnosti začasnega umika pred vročino na javnih mestih. Pri tem je izpostavila hlajene telovadnice in večje trgovske centre. "Je pa seveda pomembno, da razlika med zunanjo in med notranjo temperaturo ni prevelika, to pomeni, da ne hladimo preveč," je opozorila.

V tem času številni tudi potujejo. Kljub temu, da je večina avtomobilov klimatiziranih, se je po besedah Pirnat pomembno pripraviti na možnost zastojev na cestah. Nujno je, da imamo s sabo vsaj dva litra tekočine na osebo in živila. Prevažamo jih v hlajeni torbi, ki naj vsebuje tudi led.

Na potovanjih se ljudje velikokrat poskušajo hladiti v okoliških potokih ali vodah, pri čemer pa je pomembno, je voda pregledana, varna in ima status kopalne vode. Vanjo vstopimo počasi in se najprej omočimo, je svetovala.

nijz vročinski val vročina gibanje

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KOMENTARJI9

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toxicox
31. 07. 2026 16.24
haha jaz cel dan kosim travo je zdaj veliko lažje ko je suh zrak kot prej ko je bilo soparno
Odgovori
0 0
St. Gallen
31. 07. 2026 16.17
Torej danes ne bo kolesarjev
Odgovori
0 0
Rookoko
31. 07. 2026 16.05
Muka je tem na NIJZ, ne morejo posedati po kavah na tržnici.
Odgovori
+1
2 1
Delavec_Slo
31. 07. 2026 16.02
A se lahko cepimo proti vročini- aja noben ne bo postrani kasiral!
Odgovori
+2
3 1
.Muca ne grize
31. 07. 2026 16.22
Ja
Odgovori
0 0
Artechh
31. 07. 2026 15.44
Med 10 in 18 soncki redijonkoznega raka na plazi 🤣🤣
Odgovori
+1
2 1
Kardinal v Kristusu
31. 07. 2026 15.41
NIJZ svetuje: Ostani doma! Naslednjih 14 dni je ključnih...
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+4
6 2
jedupančpil
31. 07. 2026 15.33
janez a lohk ukines ta trapast nijz?!
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+2
3 1
Hugh_Mungus
31. 07. 2026 16.15
Kar izvoli na sončka. Pa vse somišljenike vzemi s seboj. Bo za vse nas bolje
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0 0
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