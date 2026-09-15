NIJZ potrdil: za prebavne težave učencev kriv norovirus

Da je izbruh akutnih prebavnih težav povzročil norovirus, so potrdile laboratorijske preiskave humanih vzorcev. Epidemiološka obravnava in laboratorijske preiskave sicer še potekajo, zaključne rezultate pa pričakujejo do konca tedna, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Kot so pojasnili, sta bila na obeh šolah izvedena pregled kuhinje ter vzorčenje vode in hrane, opravljen je bil tudi zdravstveni pregled zaposlenih v kuhinji. Dosedanji rezultati preiskav vode niso pokazali bakteriološkega onesnaženja, rezultate preiskav vode na viruse in rezultate preiskav hrane pa še čakajo. Na obeh šolah se je sicer večina otrok že vrnila k pouku.

Ob tem so na NIJZ dodali, da je pri okužbah z norovirusi vir okužbe pogosto težko zanesljivo določiti. Norovirus se zelo hitro širi predvsem kontaktno, neposredno med ljudmi ter prek onesnaženih rok, površin in predmetov. Okužena oseba lahko virus izloča tudi še nekaj dni po prenehanju bolezenskih znakov in tako okužbo prenaša naprej.