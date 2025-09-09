Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

NIJZ poziva k odvzemu krvi: vabila poslali več kot 500 triletnikom

Ravne na Koroškem, 09. 09. 2025 12.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
2

Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v teh dneh pošilja vabila staršem triletnikov iz štirih občin Mežiške doline in občine Dravograd, da pripeljejo otroke na odvzeme krvi za preverjanje obremenjenosti s svincem. Vabilo bo prejelo 552 otrok, prvi odvzemi vzorcev so načrtovani za 23. september.

Ravenska območna enota NIJZ že več kot 20 let spremlja vsebnost svinca v krvi otrok. Glede na obremenjenost okolja s težkimi kovinami je NIJZ v preteklosti večinoma preverjal in spremljal vsebnosti svinca v krvi pri otrocih iz občin Črna na Koroškem in Mežica, po poplavah avgusta 2023, ko je narasla reka Meža s težkimi kovinami onesnažen mulj raznosila po celotni dolini in širše, pa se je preverjanje razširilo tudi na občine Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.

Odvzemi vzorcev krvi triletnikov bodo potekali v popoldanskem času v enotah diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma (ZD) Ravne na Koroškem, in sicer v zdravstveni postaji Črna na Koroškem 23. septembra, v zdravstveni postaji Mežica 24. septembra, dan kasneje v zdravstveni postaji Prevalje, v ZD Ravne na Koroškem pa 30. septembra. V ZD Dravograd bodo odvzemi potekali 23. septembra.

Kri v epruvetah
Kri v epruvetah FOTO: Gašper Pristovnik

Če kateri od triletnikov v omenjenih občinah pričakovanega vabila ne bi prejel, na ravenski območni enoti NIJZ prosijo, da naj jih starši pokličejo za uskladitev termina. "Upamo, da bo tudi letos odziv vsaj tako dober kot v prejšnjih letih in da bodo izmerjene vrednosti čim nižje," so še navedli na NIJZ. Vse starše, ki bodo prejeli vabila, naprošajo, da se na vabila odzovejo in otroke pripeljejo na odvzeme.

V teh dneh NIJZ tudi obiskuje vrtce v omenjenih petih občinah in otrokom s pomočjo maskot Mici in Bica na igriv način predstavlja preventivne ukrepe za preprečevanje vnosa težkih kovin v telo. Med te ukrepe spadajo umivanje rok, varovalna prehrana, mokro čiščenje površin, varno vrtnarjenje in obisk laboratorija za odvzem krvi.

Lani se je na vabila NIJZ za odvzeme krvi odzvala le dobra tretjina vabljenih iz omenjenih petih občin.

Vsebnost svinca v krvi je kazalec izpostavljenosti svincu iz okolja, mlajši otroci pa so najbolj dojemljiva skupina populacije za njegove škodljive vplive.

nijz koroška slovenija triletniki kri
Naslednji članek

Štirje dnevi agonije: moški brez vode in hrane obtičal v dvigalu

Naslednji članek

ANIMACIJA: 'Modeli napovedujejo intenzivne nalive'

SORODNI ČLANKI

Nov center za preskrbo s cepivi predvidoma odprt junija 2026

NIJZ na odvzem krvi povabil triletnike iz petih koroških občin

Starši na odvzeme krvi v Mežiški dolini pripeljali manj otrok

'Izvidi so malo slabši ta teden, ampak verjamem, da bodo kmalu boljši'

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
09. 09. 2025 14.16
Nijz je svoje zakljucil s kovidom
ODGOVORI
0 0
Protoc
09. 09. 2025 13.30
+0
Ampak kako že pride po zraku??✈️
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215