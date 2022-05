NIJZ prebivalcem Kočevja svetuje čiščenje površin

Območjem, kjer je vidna onesnaženost okolja, se je najbolje izogibati, dokler niso očiščena, prebivalce poziva NIJZ. Vrtnine in sadeže, ki so vidno onesnaženi s sajami, zavrzite, ostale pa dobro operite.

NIJZ priporoča čiščenje vseh površin, ki jih je dosegel dim in so vidno onesnažene s sajami, kot so na primer zunanje okenske police, klopi, mize, stoli, otroška igrala ... Za čiščenje priporočajo vodo in detergent.

Glede uporabe pitne vode svetujejo upoštevanje navodil upravljavca vodovoda. "Za lastnike kapnic velja, naj pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode," so navedli.

NIJZ svetuje, da vrtnine in sadeže, ki so vidno onesnaženi s sajami, zavržete. (slika je simbolična)

Površine, kjer se igrajo otroci, naj se sperejo z vodo

Pred igro otrok na travi in v peskovnikih svetujejo, da se travo pokosi in zavrže, v peskovnikih pa zamenja mivko. Tlakovane površine, kjer se igrajo otroci, naj se sperejo z vodo. "Po igranju otrok zunaj bodite pozorni in nadzorujte, da otroci ne dajejo rok v usta in da si po igri temeljito umijejo roke," so še pozvali.

Delovna nesreča v Melaminu se je zgodila v četrtek okoli 8.30, po prvih domnevah najverjetneje zaradi človeške napake pri prečrpavanju ene od surovin v skladiščni prostor. Eksplozija in požar, ki je sledil, sta močno poškodovala tovarno in delno tudi njeno okolico. Kriminalisti preiskavo vzrokov nesreče sicer nadaljujejo. Pet oseb je umrlo, dve sta huje poškodovani in ju zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.