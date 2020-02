NIJZ se odziva na očitke zdravniške zbornice in opozarja na nepreverjena testiranja

Na koronavirus je bilo testiranih 97 ljudi, vsi testi do zdaj pa so bili na srečo negativni. Zdravniška zbornica je zaradi 55 vstopnih ambulant ostro nastopila proti NIJZ, v oddaji 24UR ZVEČER pa se je na očitke odzvala direktorica Nina Pirnat. Pred bolnišnicami pa postavljajo šotore in zabojnike, ki bi služili kot nadomestne čakalnice in ambulante za jemanje brisov.

Opozorilo pred šotorom ob šempetrski bolnišnici je jasno: "Izolacija, ne vstopaj!" V prvem predelnem prostoru, improvizirani čakalnici, bo zaščiteno medicinsko osebje sumljive paciente popisalo, v drugem (ambulanti) pa bo zdravnik odvzel bris. Če bolezen poteka blago, pacient na izsledke testa počaka doma. "Če bi prepoznali, da pacient zaradi hujše patologije le potrebuje neko bolnišnično zdravljenje, bomo do zapolnitve kapacitet paciente napotili na Infekcijsko kliniko v Ljubljani," je povedala Dunja Savnik Winkler, strokovna direktorica šempetrske bolnišnice. Postavitev šestih kontejnerjev načrtujejo tudi ob ljubljanski infekcijski kliniki, kjer pa za zdaj stojita zgolj dva improvizirana šotora. Dr. Mateja Logar z Infekcijske klinike je povedala, da šotora nista namenjena zdravljenju bolnikov, ampak služita kot neka nadomestna čakalnica in priročna ambulanta, predvsem za jemanje brisov.

Po karanteni na ladji Diamond Princess, v kateri so bili ujeti tudi štirje Korošci, so ob slovenjgraški bolnišnici zabojnika postavili že pretekli petek. Ob trenutnem širjenju virusa iz soseščine pa ostajajo kapacitete pripravljene za morebitne ostale zbolele. "V kontejnerju je ležišče, ogrevan je, v sosednjem kontejnerju pa so sanitarije, tuš, wc in umivalnik s toplo vodo," razlaga Janez Lavre, direktor Bolnišnice Slovenj Gradec. Vse zdravstvene ustanove tiste, ki so bili na ogroženih območjih in imajo simptome virusa, pozivajo, naj se pred prihodom najavijo ali pred vstopom v prostore pozvonijo, da se nanje ustrezno pripravijo. Tako se želi zagotoviti tudi čim manj možnih stikov, ki bi jim morali pozneje slediti.

Državna sekretarka ministrstva za zdravje Simona Repar Bornšek je povedala, da bo po državi 55 vstopnih točk oziroma ambulant, kjer bodo testirali morebitne okužene. "Gre za zavode, ki na primarnem nivoju omogočajo 24-urno nujno medicinsko pomoč oziroma imajo zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno obravnavo. Pozvali smo jih, da še enkrat preverijo svojo zaščitno opremo," je povedala Repar Bornškova. Zdravniška zbornica pa tovrstnim vstopnim ambulantam v zdravstvenih domovih nasprotuje in predlaga obravnavo morebitnih obolelih na območnih enotah NIJZ. "Oni imajo epidemiologe, oni naj ocenijo, ali je treba vzeti bris ali ne. Bris naj vzame ustrezno izobražena, opremljena in izvežbana oseba, pacient pa naj do odčitanega rezultat počaka na lokaciji," praviZdenka Čebašek Travnik, predsednica zdravniške zbornice. Še enkrat je opozorila, da ima zdravstveno osebje na primarni ravni zelo skope informacije, kako ravnati ob stiku s koronavirusom, oprema pa je po njenih besedah neustrezna in pomanjkljiva. Odgovor na očitke: NIJZ ne more izvajati zdravstvenega varstva v klinični medicini

V oddaji 24UR ZVEČER smo se o novem koronavirusu pogovarjali z Nino Pirnat,direktorico NIJZ. Pirnatova je na očitke Čebašek Travnikove glede vstopnih točk uvodoma dejala, da "predsednica zdravniške zbornice morda ne pozna najbolje organizacije zdravstvenega sistema pri nas, zakona o nalezljivih boleznih in pa zakona o izvajanju zdravstvene dejavnosti". Povedala je, da je predlog preučila tudi nacionalna koordinacijska skupina za nalezljive bolezni, v kateri so prisotni tako infektologi, pripadniki primarnega zdravstvenega varstva, mikrobiologi in pa epidemiologi, in je bil popolnoma nesprejemljiv. "NIJZ je ustanova, ki se ukvarja z javnim zdravjem, in je zadolžena, da spremlja in preučuje nalezljive bolezni, predlaga ukrepe in predlaga zaščitne programe. Tudi v primeru, če je treba poiskati kontakte nekega okuženega, izvaja epidemiološko poizvedovanje, išče kontakte in izvaja preiskave na terenu. Vendar izvajanje zdravstvenega varstva v klinični medicini – to je stvar primarnega, sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva, in to delajo zdravniki. NIJZ ni v 24-urni stalni pripravljenosti za izvajanje zdravstvenega varstva, prav tako ne more izvajati diagnostičnih in drugih postopkov klinične medicine," je pojasnila Pirnatova. Ne zaupajte nepreverjenim komercialnim testom

Povedala je, da bodo na koronavirus testirali ljudi, ki so bili na ogroženih območjih in imajo znake obolenja – to pomeni temperaturo nad 38 stopinj Celzija in znake okužbe zgornjih dihal (kašljanje, težje dihanje ipd.). Posameznikov ne bodo testirali. Ob tem je Pirnatova opozorila, kakšno nevarnost predstavljajo komercialni ponudniki nepreverjenih testiranj in da se trenutno lahko testiranja izvajajo samo na Inštitutu za mikrobiologijo MF v Ljubljani in Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. "Samo ti testi so verodostojni," je poudarila.

V primeru, da ste prišli iz okuženega območja in ste zdravi brez kakršnihkoli simptomov, se lahko gibljete prosto. Če se pojavijo klinični znaki, je treba po telefonu poklicati zdravnika.