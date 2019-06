NIJZ: Sezona piknikov prinaša tveganje za bolezni, povezane s hrano

V toplih poletnih mesecih, ko je sezona piknikov na vrhuncu, se moramo zavedati pravilnih postopkov s hrano, da se bomo, ko jemo na prostem, lahko zaščitili pred boleznimi, ki so povezane s hrano. Kadar se na piknikih s pripravo in serviranjem hrane ukvarja več ljudi, se poveča potencial za tovrstnih bolezni.

Ključno je, da surova živila ločimo od gotovih, da ne pride do navzkrižnega onesnaženja. Na NIJZ so priporočili, da imamo za shranjevanje živil dve hladilni torbi – eno za hitro pokvarljiva živila in drugo za napitke. Hladilne torbe za prevoz živil naj bodo v najhladnejšem delu avtomobila in ne v prtljažniku. Prav tako ne smemo pozabiti na posode za ostanke in vreče za odpadke.

Na lokaciji piknika hrane ne smemo puščati na soncu, temveč hladilne torbe namestimo v senco in jo čim manj odpiramo, da preprečimo vdor toplega zraka. Hitro pokvarljiva živila je treba shranjevati na hladnem. Nevarno temperaturno območje za hitro pokvarljiva živila je nad pet stopinj Celzija, ker se bakterije v tem območju hitreje razmnožujejo. Živila, ki so bila v nevarnem temperaturnem območju več kot dve uri, moramo zavreči, so zapisali na spletni strani inštituta. Pri mariniranju moramo biti pozorni, da marinade, ki smo jo uporabili za mariniranje surovega mesa, ne uporabimo tudi za prilogo.