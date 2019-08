NIJZ svari pred tveganji uporabe elektronskih cigaret

"Ob uporabi elektronskih cigaret je uporabnik izpostavljen številnim zdravju škodljivim snovem, rakotvornim, dražilnim in strupenim snovem, kot so nikotin, vlažilci oziroma topila, arome, aldehidi, hlapne organske spojine, policiklični aromatični ogljikovodiki, za tobak specifični nitrozamini, majhni delci, kovine in silikatni delci," opozarjajo na NIJZ. Dodajajo, da je obseg izpostavljenosti škodljivim snovem zelo raznolik in odvisen od značilnosti izdelka in tekočine ter načina uporabe elektronskih cigaret, škodljiva pa je tudi pasivna izpostavljenost aerosolu elektronskih cigaret.

Na NIJZ izpostavljajo, da elektronske cigarete niso dokazano učinkovit način pomoči pri opuščanju kajenja in priporočajo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušeno in dokazano varne ter učinkovite izdelke, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept.