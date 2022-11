NIJZ: Termini zdravstvenih storitev so bili izbrisani zaradi napak pri izvajalcih

Na ministrstvu za zdravje so namreč z oktobrom znova vzpostavili med epidemijo covida-19 ustavljeno storitev brisanja terminov zdravstvenih storitev s čakalnih seznamov, ki se jih bolniki niso udeležili in se za odsotnost niso opravičili. Pri tem se jim je zgodila napaka, saj so hkrati iz sistema izbrisali tudi tiste paciente, ki niso sodili v to skupino. Oškodovanih je bilo vsaj 5977 oseb, ki se zaradi prenaročanja ali trajne napotnice, na katere je vezanih več terminov, 'pregleda v prihodnosti' še niso mogli udeležiti.

A na NIJZ so pojasnili, da ne gre za sistemsko napako v informacijskem sistemu, pač pa se navedbe o sistemski napaki nanašajo na sistemsko napako zatečenega stanja na področju reševanja čakalnih dob, tudi z vidika vzporednih informacijskih rešitev pri izvajalcih zdravstvenih storitev ter glede točnosti in pravilnosti podatkov, ki jih izvajalci poročajo v sistem eNaročanje. "To so težave, ki jih skupaj z izvajalci in ministrstvom rešujemo s ciljem, da se to področje končno uredi," so poudarili.

Ob tem so izpostavili, da je odgovornost izvajalcev zdravstvene dejavnosti, da ustrezno zaključujejo termine. Na voljo so tri možnosti: bolnik se je oglasil na termin, ki se označi kot izveden, bolnik se je pravočasno opravičil, pri čemer se termin odpove z razlogom za odpoved, v primeru opravičene odpovedi pa se lahko bolniku dodeli nov termin. "Če izvajalec izvede enega od teh treh ukrepov, ne bo prišlo do odpovedi termina in zaključevanja napotnice s strani centralnega sistema eNaročanja," so razložili na NIJZ.

V skladu z zakonom o pacientovih pravicah napotnic se napotnica zaključi, termini zdravstvenih storitev pa odpovejo, če bolnik na termin ne pride in ga ne odpove. Bolnik se lahko na čakalni seznam za zdravstveno storitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten, razen če izvajalec presodi, da taka omejitev ogroža zdravstveno stanje bolnika, so pojasnili predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Odpoved nerealiziranih terminov, na katere se bolnik ni oglasil in se po 30 dneh za odsotnost ni opravičil, zaključevanje pripadajočih napotnic in odpoved preostalih terminov na napotnici se v skladu z zakonodajo in na zahtevo ministrstva za zdravje izvaja še naprej, so še sporočili z NIJZ.

Spomnimo

Prvi so na problem izbrisa opozorili v zdravstvenem domu Idrija, da je večje število naročenih pacientov izginilo s seznamov, pa so ugotovili tudi v zdravstvenih ustanovah v Celju in Brežicah.

V pulmološki ambulanti v idrijskem zdravstvenem domu so konec oktobra opazili, da je iz njihove čakalne knjige izginilo 11 pacientov, nekaj primerov so odkrili tudi v dispanzerju za mentalno zdravje. Vsem pacientom je skupno to, da so jim zaradi odsotnosti zdravnice preložili pregled na poznejši datum. "Pri nas so bili iz čakalne knjige izbrisani tudi pacienti, ki so upravičeno dobili nov termin," je za portal MMC povedal Tomaž Glažar, direktor ZD Idrija.

Podatkov, ki so bili izbrisani, ni mogoče več dobiti nazaj. V primeru Idrije gre za manjši zdravstveni dom in nastalo zmešnjavo zdaj rešujejo sami. "Drugega ni, kot da vzpostavimo nazaj čakalne knjige po svojih zmožnostih – če so kakršne koli elektronske sledi za nazaj, nekatere pa po spominu," je še dejal Glažar. Po njegovih besedah so z ministrstva dobili odgovor, naj preverijo lastne evidence, ali so res pravilno postopali.