Uporaba odpoklicanih formul za dojenčke predstavlja tveganje za njihovo zdravje

Zdravstveni inšpektorat je bil prek evropskega sistema hitrega obveščanja obveščen o več odpoklicih začetnih mlek za dojenčke zaradi možne prisotnosti emetičnega toksina cereulida. Gre za večji odpoklic v številnih državah.

Iz prodaje je odpoklicanih več vrst mleka za dojenčke. (Slika je simbolična) FOTO: Kanal A

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da v Sloveniji do zdaj niso zaznali potrjenega primera zdravstvenih težav pri dojenčkih, ki bi ga povezali z uživanjem mlečnih formul z vsebnostjo emetičnega toksina cereulida. Hkrati opozarjajo, da lahko tak izdelek predstavlja tveganje za zdravje dojenčkov. Staršem, ki uporabljajo mlečne formule za dojenčke, svetujejo, da preverijo, ali so na seznamu odpoklicanih izdelkov. "Če je izdelek odpoklican, ga ne uporabljajte. Izdelek zavrzite ali vrnite prodajalcu. Hranjenje nadaljujte z mlečno formulo, ki ni odpoklicana," so na NIJZ zapisali na svoji spletni strani.

Pri morebitni prisotnosti emetičnega toksina lahko po zaužitju pride do prebavnih težav. Preteklo uživanje izdelkov ne predstavlja tveganja, saj se simptomi pojavijo v nekaj urah po zaužitju in tudi kmalu izzvenijo. Če v tem času ni bilo težav, dodatni ukrepi niso potrebni, so navedli na NIJZ.

Bacillus cereus je bakterija, ki je pogosta v okolju in lahko ob določenih pogojih tvori toksine. Emetični toksin cereulid je izjemno toplotno obstojen, zato ga priprava mlečne formule z vročo vodo praviloma ne uniči. Prav tako ga ne uniči prekuhavanje že pripravljenega izdelka, pojasnjujejo na NIJZ.