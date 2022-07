NIJZ v času epidemije klicni center najel brez javnega naročila

"Za uporabo tega postopka za pogajanje brez predhodne objave je potrebno izpolnit tri pogoje: nepredvidljivost dogodka, nujnost ukrepanja in pa seveda vzročna zveza," pojasni Samo Červek , predsednik državne revizijske komisije (DKOM). A se je zataknilo že pri prvem. Čeprav je NIJZ vztrajal, da ob pričakovani eksploziji novih okužb časa za daljši postopek ni bilo. "Je bilo razvidno, da je sledenje stikom že obstajalo na neki drugi osnovi, torej to ni bila skrajna nujnost, ki se je pojavila čez noč, da bi bilo potrebno ukrepati. To je bila nadgradnja in oni bi morali začeti redne postopke," dodaja Červek.

V sredini lanskega junija, ko se je epidemija umirila, so lahko epidemiologi začeli znova slediti vsem visoko rizičnim stikom okuženih. "Da so primeri in stiki obveščeni, obravnavani znotraj 48 ur je tisto, za kar smo se potrudili, sistem, ki je zdaj postavljen, sloni prav na temu," je takrat povedal predstojnik CNB na NIJZ Mario Fafangel . A je NIJZ zaradi pomanjkanja kadra avgusta najel zunanji klicni center. Natančneje brežiško podjetje City Connect, sicer del mednarodnega konzorcija. Polletni posel, težak dobra dva milijona evrov, so sklenili brez predhodne objave javnega naročila, kar sta pod drobnogled vzeli KPK in državna revizijska komisija.

In prav postopkom se je v epidemiji sicer pogosto izogibalo. "Je bil pojav v Sloveniji, da so vsi nekako poskušali stlačiti v skrajno nujnost prav vse, kar so želeli na hitro, mimo transparentnosti in bolj tako-tako zakonitosti skleniti neke posle. Ko je enkrat bila epidemija, pa različni valovi, strategije in interventni zakoni, pa ne moreš več reči, da te je nekaj presenetilo," odločno pravi predsednik DKOM.

Za projekt je pod vodstvom Milana Kreka skrbel zdajšnji v. d. direktorja, Branko Gabrovec. Kljub okrepitvam pa ob bliskovitem širjenju omikrona v začetku letošnjega leta Fafangel trdi, ga ni sistema, ne le v Sloveniji, ampak v svetu, kjer bi epidemiološka služba, klicni centri ali kdorkoli, uspeli obdelati natančno vse primere okužbe.

Ker sta bili pogodbi za klicni center in tehnično podporo že sklenjeni, državna revizijska komisija postopka ni mogla razveljaviti. NIJZ pa kljub pozivom KPK, naj uveljavlja ničnost, tega ni storil. Zaradi suma prekrška oddaje javnega naročila mimo ustreznega postopka, za kar pravni osebi grozi globa od 25 so 100 tisočakov, so, po besedah Červeka, dne 21. 12. 2021, podali tudi obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Iz podjetja City Connect so sicer odgovorili le, naj se za vsa pojasnila obrnemo na NIJZ. Tam in na policiji pa zadeve do zaključka postopka ne komentirajo.