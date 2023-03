NIJZ v Mariboru s poskusnim presejalnim testiranjem za raka želodca

Projekt Preprečevanje raka želodca z iskanjem in zdravljenjem okužbe s Helicobacter pylori je prek programa EU4Health sofinanciran s strani Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Kot ob tem poudarjajo na NIJZ, je rak želodca v Evropi velika javnozdravstvena težava in izziv, še posebej regije srednje in vzhodne Evrope imajo najvišjo pojavnost raka želodca.

V Evropi ima rak želodca slabo prognozo, saj petletna relativna stopnja preživetja znaša med 19 in 30 odstotki, kljub terapevtskemu napredku pa se ta stopnja v zadnjih desetletjih v večini evropskih držav ni bistveno izboljšala.

Namen projekta je zato po besedah predstavnice NIJZ Tatjane Kofol Bric izboljšanje in krepitev zdravja v Evropski uniji z uresničevanjem ciljev evropskega načrta za boj proti raku s poudarkom na preprečevanju raka želodca, ki ga lahko povzroča okužba z bakterijo Helicobacter pylori.

Kot je na današnji novinarski konferenci še povedal Tepeš, veliko ljudi pride po diagnozo prepozno, zato prognoza ni mogoča, klinična preskušanja pa so pokazala, da je zdravljenje omenjene bakterije učinkovito pri preprečevanju omenjenega raka. "Modeli pri tem kažejo, da bi bili presejalni testi in strategije zdravljenja tudi stroškovno učinkoviti," je dejal Tepeš.

S testno izvedbo raziskave se je projektu pridružil mariborski zdravstveni dom

S testno izvedbo raziskave populacijskega programa testiranja in zdravljenja Helicobacterja pylori pri mladih odraslih se je projektu pridružil mariborski zdravstveni dom, ki bo k sodelovanju povabil 2000 svojih naključno izbranih pacientov v starosti od 30 do 34 let.

Kot je povedala Kofol Briceva, bo raziskava odgovorila tudi na številna druga vprašanja, in sicer kako razširjena je sploh okužba z omenjeno bakterijo pri mlajših odraslih v severovzhodni Sloveniji, ali so izbrani ustrezni načini testiranja, vabljenja in komuniciranja, da mlade prepričajo v pomembnost sodelovanja, pa tudi kako sprejemljiva in učinkovita je priporočena terapija z oceno morebitnih stranskih učinkov.

Direktor Zdravstvenega doma Maribor Jernej Završnik je dodal, da so iz nabora pacientov izbrali 4000 pacientov, ki bodo dobili vabilo na raziskavo, pričakujejo pa, da bo odziv vsaj polovičen. Te bodo vključili v raziskavo, pri tem pa glede na izkušnje pričakujejo, da jih bo okoli petina napotena na nadaljnje zdravljenje.