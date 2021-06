Vrhunec prvega vročinskega vala: živo srebro do 35 stopinj

Prvi letošnji vročinski val je dosegel vrhunec. Živo srebro se je v prestolnici in vzhodno od nje povzpelo do 35 stopinj, morje se je pri Kopru ogrelo do 28 in pol stopinje Celzija. Vročina bo vztrajala tudi v četrtek, nato pa se bodo čez vikend temperature v večjem delu države vendarle spustile pod tridesetico. Vročine nikar ne podcenjujte, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zlasti starejšim, otrokom in kroničnim bolnikom lahko takšna toplotna obremenitev resno škoduje.

Da se večina ljudi ekstremni vročini večinoma res najraje izogne, pričajo prizori iz Ljubljane. Po eni strani polne ceste, po drugi pa večinoma prazne pešpoti. Po nujnih opravkih so se odpravili le posamezni kolesarji. "Tako visoke temperature junija niso nekaj povsem običajnega, precej pogosteje tako visoke temperature beležimo šele v drugi polovici julija in v prvi polovici avgusta," pove vremenski prognostik Rok Nosan. Vročinski val dosegel tudi Kredarico Pa ne zgolj nižin – vročinski val je te dni dosegel tudi Kredarico, kjer so termometri pred tremi dnevi pokazali celo sedemnajst stopinj Celzija. V sredo jih je bilo prijetnih deset, izpod Triglava odgovarja dežurni meteorolog Marjan Zidarič. "Če pogledate Kredarico, je tako kot avgusta čisto poletna. Gor sem prišel v četrtek, ko je bilo snega še štiri metre in pol, danes pa ga je meter dvajset," še pove Zidarič. V četrtek je bilo na Kredarici še štiri metre in pol snega. FOTO: Arso "Temperature sicer še vedno nihajo, torej ta vročina ne pomeni, da bo vsako leto toplejše od predhodnega, je pa povprečje, okoli katerega nihajo temperature, čedalje višje," razloži Nosan. In ta trend bomo, kot kaže, na lastni koži občutili že zelo kmalu. "V prihodnjem tednu se napovedi vse bolj nagibajo k vnovičnemu stopnjevanju vročine, torej bomo lahko govorili že o drugem letošnjem vročinskem valu," napoveduje Nosan. Zato v prihodnjem tednu nikar ne pozabimo na hidracijo in mazanje z zaščitno sončno kremo ter se poskusimo izogibati vročini. Še posebej med deseto in sedemnajsto uro, ko je sonce najmočnejše.