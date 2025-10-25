Svetli način
Slovenija

NIJZ za zdaj ne zaznava več povpraševanja po cepljenju

Ljubljana, 25. 10. 2025 09.44 | Posodobljeno pred 48 minutami

STA , Ti.Š.
Že v prvem tednu cepljenja proti gripi so v Zdravstvenem domu Ljubljana nekaterim pacientom dali termin cepljenja konec novembra. Zadovoljevanje povpraševanja po cepljenju je odvisno od kadrovskih zmožnosti, pravijo na NIJZ. Za zdaj sicer ne zaznavajo več zanimanja kot prejšnja leta.

Cepljenje
Cepljenje FOTO: Shutterstock

Cepljenje proti gripi se je začelo v ponedeljek. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da je zadovoljevanje povpraševanja po cepljenju odvisno od kadrovskih zmožnosti izvajalcev, kar "včasih omejuje enotno in enostavno dostopnost storitev".

Tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana so ocenili, da pri povpraševanju v primerjavi s prejšnjimi sezonami za zdaj ne zaznavajo posebnosti. Imajo pa vse enote cepljenje za svoje paciente organizirane pri osebnih zdravnikih in v posebnih cepilnih terminih za tiste, ki osebnega zdravnika nimajo.

Dodatno cepljenje omogočajo tudi v cepilni ambulanti ZD Ljubljana. Ob tem so izpostavili, da cepljenje v novembru ali začetku decembra še vedno zagotavlja polno zaščito v času, ko je največ okužb, kar je običajno januarja in februarja. V Sloveniji začne virus gripe navadno krožiti šele proti koncu leta, pogosto šele po novem letu, so navedli.

Na NIJZ pa so pojasnili, da je organizacija cepljenja v pristojnosti posameznih zdravstvenih ustanov, ki razpored in termine prilagajajo svojim kadrovskim in prostorskim zmožnostim ter drugim zdravstvenim storitvam oziroma okoliščinam. Pričakujejo, da bodo zdravstveni domovi postopno povečevali število cepilnih dni in ekip, da bi čim bolje odgovorili na povečano povpraševanje.

Na cepljenje proti gripi se lahko zainteresirani naročijo tudi v ostalih zdravstvenih domovih, kjer tudi dobijo točne informacije o terminih in načinu naročanja.

cepljenje gripa NIJZ ZD Ljubljana
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LT68
25. 10. 2025 10.35
+1
Reklama za Žale
ODGOVORI
1 0
Free_Palestine
25. 10. 2025 10.28
+2
A bo nočno cepljenje tudi, ker po dnevu ni zanimanja - tako kot covid nočno cepljenje.
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
25. 10. 2025 10.27
+4
To je strupljanje....
ODGOVORI
4 0
EU Dig. Cenzura
25. 10. 2025 10.20
+4
Gripa je razstrupljanje telesa. Zakaj poleti ni gripe, ker se potite in izlocate strupe, pozimi pa ne… Gripa ni bolezen za zastrupljanjrns cepivi. Cepiva so del dolgorocne oskrbe farmacije da boste jedli tablete!!!
ODGOVORI
4 0
EU Dig. Cenzura
25. 10. 2025 10.18
+5
Nastavi ramo. Enako kot med plandemijo covida. Kako lahko sploh se se hodite cepit. Samo etikete so zamenjali iz covid na gripo. Vsa cepiva so strupi na dolgi rok. Za covid so pa poskusili in so delovali tudi na kratki!!! NE CEPLJENJU!!!
ODGOVORI
5 0
supplement
25. 10. 2025 10.18
+5
spet covid,ampak še enkrat,po cepljenju pfizer 2 leti nisem bil samnsvoj imam 40 let,vsakodnevna omotica,depresiven brez moči itd itd,zdej sem ze leto dni odlično,predvjdevam da je to cepivo slo iz mene upambda jebtako,nikoli več ceplenja.!!!!!
ODGOVORI
5 0
Free_Palestine
25. 10. 2025 10.21
+5
Hvala da si prišel k pameti.
ODGOVORI
5 0
PARTIZAN PEPE
25. 10. 2025 10.14
+6
Cepilci...zaupaj stroki..ha ha
ODGOVORI
6 0
bu?e24 1
25. 10. 2025 10.09
+2
Oooo bogi so ,evo souzico sm pustu
ODGOVORI
2 0
marmilan
25. 10. 2025 10.04
+5
naj se cepijo na nijz sam v te buče bedaste.
ODGOVORI
5 0
