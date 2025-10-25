NIJZ za zdaj ne zaznava več povpraševanja po cepljenju

Cepljenje proti gripi se je začelo v ponedeljek. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da je zadovoljevanje povpraševanja po cepljenju odvisno od kadrovskih zmožnosti izvajalcev, kar "včasih omejuje enotno in enostavno dostopnost storitev".

Tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana so ocenili, da pri povpraševanju v primerjavi s prejšnjimi sezonami za zdaj ne zaznavajo posebnosti. Imajo pa vse enote cepljenje za svoje paciente organizirane pri osebnih zdravnikih in v posebnih cepilnih terminih za tiste, ki osebnega zdravnika nimajo.

Dodatno cepljenje omogočajo tudi v cepilni ambulanti ZD Ljubljana. Ob tem so izpostavili, da cepljenje v novembru ali začetku decembra še vedno zagotavlja polno zaščito v času, ko je največ okužb, kar je običajno januarja in februarja. V Sloveniji začne virus gripe navadno krožiti šele proti koncu leta, pogosto šele po novem letu, so navedli.

Na NIJZ pa so pojasnili, da je organizacija cepljenja v pristojnosti posameznih zdravstvenih ustanov, ki razpored in termine prilagajajo svojim kadrovskim in prostorskim zmožnostim ter drugim zdravstvenim storitvam oziroma okoliščinam. Pričakujejo, da bodo zdravstveni domovi postopno povečevali število cepilnih dni in ekip, da bi čim bolje odgovorili na povečano povpraševanje.

Na cepljenje proti gripi se lahko zainteresirani naročijo tudi v ostalih zdravstvenih domovih, kjer tudi dobijo točne informacije o terminih in načinu naročanja.