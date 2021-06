NIJZ: Število zastrupitev in smrti zaradi drog narašča

Konoplja je tista droga, s katero je povezanih največ zastrupitev, heroin in kokain pa drogi, s katerimi je povezanih največ smrti zaradi drog. Podatki kažejo tudi, da v zdravljenje uporabniki vstopajo predvsem zaradi težav z opioidi, kokainom in konopljo, so ob današnjem dnevu boja proti zlorabi drog zapisali na spletni strani.

Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) redno spremlja področje prepovedanih drog, saj vsako leto zbira vrsto različnih podatkov in informacij, ki jih objavi v Nacionalnem poročilu o stanju na področju drog. Kot kažejo podatki zadnjega poročila, število zastrupitev in smrti, povezanih s prepovedanimi drogami, v splošnem narašča.

Vsak peti prebivalec Slovenije je v starosti od 15 do 64 let že kdaj v življenju uporabil katero izmed prepovedanih drog.

NIJZ spremlja tudi razširjenost uporabe prepovedanih drog z različnimi raziskavami, ki jih izvaja med splošnim prebivalstvom, mladostniki, uporabniki drog in zaporniki. Po navedbah Andreje Drev z NIJZ, podatki zadnje nacionalne raziskave o razširjenosti uporabe drog med splošnim prebivalstvom kažejo, da je vsak peti prebivalec Slovenije v starosti od 15 do 64 let že kdaj v življenju uporabil katero izmed prepovedanih drog.

Konoplja je še vedno najbolj razširjena prepovedana droga med prebivalci Slovenije, sledijo ekstazi, kokain, amfetamin, LSD in drugi halucinogeni ter heroin. Primerjava podatkov iz prve in druge nacionalne raziskave o uporabi drog pa kaže, da se je med letoma 2012 in 2018 zvišal odstotek prebivalcev, ki so že kdaj v življenju uporabili katero izmed prepovedanih drog.

Ada Hočevar Grom z NIJZ pa je opozorila na problem zlorabe zdravil. Po podatkih zadnje nacionalne raziskave o uporabi drog med splošnim prebivalstvom je namreč dva odstotka prebivalcev vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih uporabilo psihoaktivna zdravila v nemedicinske namene.

"V najvišjem odstotku so prebivalci neustrezno uporabili močna protibolečinska zdravila in pomirjevala. Bolečina je bila najpogostejši razlog, zaradi katerega so prebivalci Slovenije zlorabili zdravila, sledita nespečnost in obvladovanje stresa. Zdravila, ki so jih prebivalci zlorabili, pa so v največji meri dobili na recept pri svojem zdravniku," je še izpostavila Hočevar Gromova. Večjo pozornost je zato treba nameniti tako predpisovanju zdravil s psihoaktivnimi učinki kot tudi boljšemu informiranju ljudi o pomembnosti jemanja zdravil na način, kot je bil predpisan.

Letno poročilo Združenih narodov, ki so ga objavili v četrtek, kaže, da je v lanskem letu okoli 275 milijonov ljudi uporabljalo droge, več kot 36 milijonov ljudi pa je trpelo za motnjami zaradi uživanja drog. Poročilo kaže, da se je uporaba konoplje v nekaterih delih sveta povečala za štirikrat. Na to kaže tudi podatek, da 40 odstotkov manj mladostnikov dojema konopljo kot škodljivo, kljub temu da njeno uživanje lahko vpliva na kakovost zdravja.

Tehnološke inovacije in vse večja tehnološka razgledanost uporabnikov bo verjetno pripeljala tudi do globaliziranega trga, ki bo dostopnost drog še povečala, kar bi lahko vplivalo tudi na način uporabe drog in na javno zdravje, so še zapisali.