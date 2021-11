NIJZ zaradi požara v Vižmarjah svetuje izogibanje onesnaženemu okolju

NIJZ osebam, ki so bile izpostavljene snovem, ki so nastajale pri požaru, svetuje, naj odstranijo prah in onesnaženo obleko ter jo shranijo v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo naj operejo z milom in velikimi količinami vode. Nato se naj obrišejo in ponovno izperejo. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.